爭海上霸權！美造「川普級」戰艦 攔委油輪.欲併格陵蘭

圖／達志影像路透

年終歲末前，川普政府打擊無證移民再加碼，宣布主動自行離境的人，獎金提高三倍到3千美元，外加一張免費的返鄉機票，希望藉此促無證移民離開美國。而赴佛州過節的美國總統川普也沒閒著，宣布打造新型「川普級」戰艦，再次在政府機構設施冠上自己的名字。川普也再次點名委內瑞拉總統馬杜洛，說他如果聰明的話就自己下台；另外也再提格陵蘭，稱美國為了國家安全，必須擁有格陵蘭。

美國總統川普冠名行動再加一，週一在他佛州的海湖莊園宣布，打造新型「川普級」戰艦，啟動美國海軍大規模擴建。

美國總統 川普：「這些是世界上最好的，它們將會是最快、最大，威力比以往任何戰艦都強100倍的戰艦，看看愛荷華號、密蘇里號、威斯康辛號、阿拉巴馬號和其他，它們的尺寸類似，有些比另一些略大，但如果你看最大的那艘，它的威力強100倍。」

川普表示這些新戰艦，也將是他鞏固美國海軍霸權，擴建版「黃金艦隊」的核心。第一艘將命名為「無畏號」(USS Defiant)，配備極音速飛彈、可搭載核彈頭的巡弋飛彈、磁軌砲和高能雷射武器。被問到新戰艦是否為了因應中國，川普稱是用來對付所有人。不過有專家質疑戰艦最終是否真能下水，研發如此巨大，且與當代美國海軍強調的小型、分散式艦隊概念截然不同，至少需要4年以上時間，每艘成本恐破百億美元。

對展現海權近乎執著的川普政府，除了持續在委內瑞拉附近海域襲擊販毒船，也出手攔截委國油輪，十多天下來已經是第三艘。

美國總統 川普：「(在委內瑞拉的終極目標是迫馬杜洛下台？) 嗯，我想可能會如此，這很難說，這取決於他想怎麼做，我想他聰明的話應該這麼做，不過我們拭目以待。」

委內瑞拉則控美國的行為有如海盜，外交部長更宣讀總統馬杜洛，致中南美洲領袖和聯合國成員信函，警告美國侵略正在升級。不只拉丁美洲國家反彈，再次被川普點名的格陵蘭，也很感冒。

美國總統 川普：「我們需要格陵蘭是為了國家安全，而不是為了礦產，我們有很多礦藏和石油資源，我的意思是我們的石油比世界上任何其他國家都多，我們需要格陵蘭是為了國安，如果你看格陵蘭，海岸線放眼望去，到處都是俄羅斯和中國的船艦。」

川普表示基於國家安全，美國必須擁有格陵蘭，週日任命路易斯安那州州長蘭德瑞 (Jeff Landry) 為格陵蘭特使；蘭德瑞也在社群上表示，將帶頭協助川普，讓格陵蘭成為美國一部分。此舉立刻引發格陵蘭和所屬的丹麥不滿，發表聯合聲明強調，不能併吞另一個國家，格陵蘭屬於格陵蘭人民，丹麥外交部長也將召見美國大使。

川普政府對外，爭議不斷；對內，則強力推進他的招牌政策。美國國土安全部加碼無證移民的離境獎金，年底前自行遣返者，除了免費返鄉機票，獎金提高三倍到3千美元，相當約台幣9萬5。另一方面，美國邊境巡邏隊學院自川普上台，連課程都改了，最大的不同就是追捕政策。

美國邊境巡邏隊隊長 艾許比：「我們之前的追捕政策，就是讓他們走，所以他們知道邊境巡邏隊不會追捕他們。」

現在不只會追人，槍枝也採用「微型紅點瞄準鏡」，提升瞄準精準度；學院也新招募3千人，讓原來1萬9千人的邊境巡邏隊規模再擴大。

美國邊境巡邏隊人員：「我們現在有獎勵措施，如果你從學院畢業，你會獲得1萬美元(合台幣31.5萬元)。」

儘管邊境巡邏隊員，如今常被移民局拉離南部邊境，甚至協助暴力執法，但在獎金效應下，今年申請加入人數比一年前大增70%。

而CBS美國哥倫比亞廣播公司的招牌節目「60分鐘」，最近則因驅逐無證移民到薩爾瓦多監獄的專題，引爆電視台內爭議。新總編輯魏斯 (Bari Weiss) 在專題播出幾個小時前喊卡，遭資深記者指控高層審查。今年易主的CBS，新老闆與川普交好，內部質疑白宮施壓。最終沒播出的專題被發現，在加拿大電視台的app上架。

