爭產動殺機！憂分遺產不利 不滿代母信託千萬現金三重男砍死親姐

陳男遭警方依現行犯逮捕。翻攝畫面

新北市三重區今（6日）下午發生疑似兒女間為了爭遺產發生衝突進而釀成命案的人倫悲劇。60歲陳姓男子，因不滿61歲姐姐及55歲妹妹私自帶著年逾9旬的老母將千萬現金信託，因此與姐妹發生嚴重口角衝突，過程中陳男行緒激動下，拿刀砍向姐妹2人，結果姐姐左胸中刀送醫不治，妹妹則大腿遭砍傷，意識清醒沒有生命危險，警方到場後將陳男依現行犯逮捕，後續朝傷害及殺人罪嫌偵辦。

據了解，陳家4人居住在三重三和路一段某住宅大樓，陳男與母親同住，姐妹2人則住在同樓層另1戶。今日下午2點多，陳男因不滿姐妹2人先前私自帶著母親將千萬現金信託，且沒有說明信託內容，擔心未來若要分遺產會對自己不利，因而找姐妹倆理論。

廣告 廣告

由於自律信託可分「自益」及「他益」，若委託人選擇自益，未來亡故後，信託的財產將會成為遺產，陳男仍可以獲得遺產分配，但若信託為「他益」，且受益人如為姐妹2人，陳男將無權分配這筆錢，陳男擔心未來母親若身故後，遺產分配對自己不利，因而與姐姐、妹妹發生嚴重衝突。

陳男行兇用的刀械被警方查扣。翻攝畫面

案發現場被警方拉起封鎖線。翻攝畫面

3人在衝突過程中，陳男突然情緒失控，隨手拿起菜刀砍向姐妹2人，其中陳姐左胸中刀，當場失去意識，陳妹則右大腿及雙手手掌受傷，姐姐送醫搶就後重傷不治，妹妹則沒有生命危險，陳男行兇過程中，妻子梅女也試圖勸阻，也遭被割傷送醫。

警方獲報後趕到現場，將陳男依現行犯逮捕，後續將持續調查釐清犯案動機，警詢後將依傷害、殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

人倫悲劇！三重家庭糾紛 男持刀砍親姐妹釀1死1傷

「好好承擔這麼危險的我」 格鬥教練變惡狼性侵、恐嚇前女友

汽車鬼切大迴轉 機車騎士攔腰撞飛「空中翻滾2腳朝天」