爭產動殺機！憂分遺產不利 不滿代母信託千萬現金三重男砍死親姐
新北市三重區今（6日）下午發生疑似兒女間為了爭遺產發生衝突進而釀成命案的人倫悲劇。60歲陳姓男子，因不滿61歲姐姐及55歲妹妹私自帶著年逾9旬的老母將千萬現金信託，因此與姐妹發生嚴重口角衝突，過程中陳男行緒激動下，拿刀砍向姐妹2人，結果姐姐左胸中刀送醫不治，妹妹則大腿遭砍傷，意識清醒沒有生命危險，警方到場後將陳男依現行犯逮捕，後續朝傷害及殺人罪嫌偵辦。
據了解，陳家4人居住在三重三和路一段某住宅大樓，陳男與母親同住，姐妹2人則住在同樓層另1戶。今日下午2點多，陳男因不滿姐妹2人先前私自帶著母親將千萬現金信託，且沒有說明信託內容，擔心未來若要分遺產會對自己不利，因而找姐妹倆理論。
由於自律信託可分「自益」及「他益」，若委託人選擇自益，未來亡故後，信託的財產將會成為遺產，陳男仍可以獲得遺產分配，但若信託為「他益」，且受益人如為姐妹2人，陳男將無權分配這筆錢，陳男擔心未來母親若身故後，遺產分配對自己不利，因而與姐姐、妹妹發生嚴重衝突。
3人在衝突過程中，陳男突然情緒失控，隨手拿起菜刀砍向姐妹2人，其中陳姐左胸中刀，當場失去意識，陳妹則右大腿及雙手手掌受傷，姐姐送醫搶就後重傷不治，妹妹則沒有生命危險，陳男行兇過程中，妻子梅女也試圖勸阻，也遭被割傷送醫。
警方獲報後趕到現場，將陳男依現行犯逮捕，後續將持續調查釐清犯案動機，警詢後將依傷害、殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。
