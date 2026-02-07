爭產連續劇南北接力！台南大哥擁4房生10孩 正宮子女控二、三、四房8手足不孝奪繼承權遭法官打臉
曾因政府掃黑兩度入獄的台南梅姓男子生前情史豐富，除與正宮育有2子女，另與3名女友生下8個小孩。梅男死後，正宮子女不滿二、三、四房的8手足長年對父親不聞不問卻能分得遺產，提告確認8人繼承權不存在。台南地院審理後，認定8人均曾經梅男認領，且查無梅男生前明確表示廢止繼承權的證據，判決正宮子女敗訴。可上訴。
正宮子女去年提告指出，父親生前除與母親生下兩個孩子，另與3名女子生下8個非婚生子女。約40年前，父親因政府掃黑行動遭調查，就是二房夥同父親友人串聯誣陷，害得父親入獄，之後二房就帶著她生的5個孩子搬離家中，直到父親出獄後又將孩子送回來交給父親扶養，但二房子女長大後就回到生母身邊不再與父親聯繫。另外三房與四房所生的3個小孩，過去也僅短暫住過他們台南老家，並未與父親共同生活，父親因掃黑入獄後更從此斷聯，毫無往來。
正宮子女說，沒想到，2016年間父親因在颱風期間迷途走失，長達7年時間生死不明，二房女兒得知後，便在2023年擅自向法院聲請父親的死亡宣告，並於前年完成戶籍登記，還向國稅局申請遺產稅免稅證明，將父親所生的10子女列為全部繼承人，完成5筆台南房地的繼承登記。主張8人成年後對父親晚年生活不聞不問，枉顧倫常，其父生前也感嘆表示他們不得繼承遺產，要求法院判決確認8人繼承權不存在。
被告的二、三、四房8子女則反駁，當年父親與大房住在台南縣，他們被安排住在父親台南市老家，後來父親被關到綠島後，大房強力要求其他三房帶著孩子離開，他們迫於無奈只好另覓住所，但8人在求學、工作期間，仍時常打電話與父親聯繫，逢年過節也會返家探視。他們強調，8人當年都經過父親認領，且2016年父親失蹤時，他們也都傾全力參與協尋，絕非不孝之人。
法院審理時，正宮子女為證明父親曾欲剝奪8人繼承權，找來梅男生前好友出庭作證，不料庭訊情節大反轉，梅男好友供稱，雖然老先生曾抱怨子女，但「從來沒聽過他說財產誰不能繼承」；另名友人也坦言，老先生雖然心情不好會碎念，但確實「沒提過遺產不要給誰」。
法官審理後認為，法律保障繼承權之行使，若要剝奪，必須有被繼承人明確的表示，且繼承人對被繼承人忤逆、虐待情節，也須達到公認無法忍受的程度。本案正宮子女雖指控8手足對父親有重大侮辱情事，卻無法提出遺囑、錄音或足以採信的證據證明，因此判決正宮子女敗訴。
