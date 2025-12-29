爭監護憂兒被妻帶走裝追蹤器 父違反保護令判拘役

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）正與妻子訴訟離婚的林男，被控違反保護令，在兒子的書包、外套和運動鞋貼追蹤器。法官審酌林男出於父愛，擔心妻子將兒子帶走，不利他爭取監護權，判拘役40天，得易科罰金。

基隆地方法院判決書指出，林男於去年1月18日，擅自將具GPS衛星定位功能的Apple AirTag追蹤器，黏貼在未成年兒子的書包、外套，並透過裝在手機的應用程式得知追蹤器位置，竊錄妻子和兒子非公開行蹤，妻子察覺後報警處理。

林男經警方通知到案說明後，於去年1月31日又將1個Apple AirTag追蹤器黏貼在兒子的運動鞋，以此方式跟蹤妻子，並對兒子造成不法侵害，因而再度違反保護令。

法院表示，林男無視保護令，在兒子的書包、外套、鞋子內裝置追蹤器，行為可議，原本不宜輕縱，考量林男正與妻子訴訟離婚，雙方都爭取兒子的監護權，林男憂慮妻子將兒子帶離共同住所，恐不利他爭取監護權，林男出於父愛行為，尚非不可原諒。

此外，法院認為，林男和妻子都深愛兒子，應感受得到兒子在父母離異的高度衝突氣氛下，產生不安等各種反應，兒子的身心可能在無止境的紛爭中陪葬，兩人應停止衝突開始協商。

法院表示，林男基於父愛的行為及此案衝突的動機，縱使加以重判，也無法解決家庭問題，甚至可能在兒子的心中種下不安因子，另審酌林男坦承犯行等情狀，24日依成年人故意對兒童犯違反保護令罪，判林男應執行拘役40天，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：李淑華）1141229