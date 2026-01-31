爭積雪清理完畢「停車位」 美街頭爆發鬥毆

雙方為了爭搶一個「積雪清理完畢」的車位，而引發鬥毆。（示意圖／Pexels）





美國費城有兩名駕駛，爭搶一個「積雪清理完畢」的車位，而引發鬥毆，其中一人被槍枝打傷頭部，送往醫院治療。

兩名男性在積雪覆蓋的街道上，互相揮拳拉扯，雙方衝突越演越烈。一人持有利器，另一人則有槍枝，儘管兩人一度放下武器肉搏，隨後一名女子加入戰場，拿起槍枝攻擊其中一人，更疑似往地上開了一槍。

當地民眾：「問題就在停車位，你知道嗎？問題就在這裡，所以他們才會打起來，然後救護車送走那個人，他的頭部，我會說是被槍打的。」

這起事件發生在美國費城，警方初步研判，鬥毆雙方疑似與一個被「清理過積雪」的停車位有關。而在當地，有些人會用交通錐、垃圾桶甚至椅子，來佔用停車位，試圖保留空間。

當地民眾：「我不會去占用那個位子，我會想，好吧，那是他的位子，我會試圖保留停車位，每個人都需要停車，上面沒有寫著你的名字，那是公共停車位。」

警方表示，頭部遭槍枝打傷的男子，已被送往醫院治療，目前仍在恢復中。至於被視為加害者的兩名涉案人員，則已經遭到逮捕，警方也正在調查，釐清詳細的事發原因。

