爭藍提名 吳宗憲拋政策辯論、張勝德機制並無辯論

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲（左）、縣議會議長張勝德（中）二人積極爭取提名，吳宗憲突然拋出，盼在民調前政策辯論；張勝德重申「宜蘭人的事情，當然由宜蘭人決定」，協調機制並無辯論。（記者林坤瑋資料相片）

記者林坤瑋／宜蘭報導

二０二六宜蘭縣長選舉，國民黨立委吳宗憲、議長張勝德兩人積極爭取提名，吳宗憲盼在民調前舉辦政策辯論，張勝德重申宜蘭人的事由宜蘭人決定」，協調機制並無辯論。

吳宗憲六日在立法院強調黨主席鄭麗文希望協調、協調、再協調，目前就等中央看什麼時候協調。

吳宗憲說，最近思考建議黨中央組發會在民調前讓他跟張勝德進行公開辯論，不需煙硝、不需要互罵，而是單純針對政策提出願景，透過辯論告訴宜蘭人兩人的政策方向，如何帶領宜蘭走新路。

張勝德說，不論是藍藍合或是藍白合都需要時間，趕快整合才能鞏固支持者力量，盼黨中央盡快協調，協調不成就按照黨的機制進行民調，黨內人選出爐後，還要與白整合，相較民進黨選戰已開跑，時間真的不多。

張勝德重申，黨的協調機制並無辯論，若要辯論也應該和民進黨辯論，各自闡述執政理念，而非「黨內政見辯論」，近期也陸續舉辦懇託會，整合十二鄉鎮市提出願景，爭取地方最大支持，「藍藍一定要合作」，才能贏得縣長最大勝選。