爭議不斷 通緝犯身分非首次

馬籍知名歌手黃明志出道以來爭議不斷，與大馬警方及媒體關係緊張。（本報資料照片）

網紅護理師謝侑芯命案，最後同房的黃明志被查獲9顆搖頭丸，尿檢驗出4項毒品陽性反應，案發後一度被以《危險毒品法令》持有、濫用毒品等罪嫌，以8000令吉，折合約新台幣5.9萬元交保。根據馬國《中國報》4日報導全案已由「猝死」轉為援引「謀殺罪」偵辦，晚間馬來西亞警方正式將他列為通緝犯，展開全國追捕，而這並非黃明志首次成為通緝犯。

黃明志2019年上《Joeman Show》受訪時就曾透露，當時他在馬來西亞還是通緝犯，「我出境跟入境都要被逮捕一次，是形式上的逮捕。」更透露出、入關都會被帶去問話，「大概6、70次了吧？一年裡面，每次都被叫進去問話、寫資料。」

廣告 廣告

黃明志出道以來爭議不斷，與大馬警方及媒體關係緊張，光是在維基百科就有超過32項爭議在列，幾乎每年都有爭議登上版面，從寫歌反諷馬來西亞警察貪汙、公務員工作怠慢，到不滿教育制度槓上母校、辱罵國中校長、針砭時事、政治，連停電也槓上過能源公司，是法院常客。

他也曾在2014年房祖名、柯震東呼麻事件時發聲表示：「創作需要頭腦清晰與專注力，吸毒的人不可能有好作品，而且毒品太貴，那是有錢人玩的東西，吸毒的人做什麼音樂？」對比如今遭驗出4項毒品、持有9顆搖頭丸，令人不勝唏噓。

吉隆坡總警長拿督法迪爾4日宣佈，警方已將謝侑芯猝死案，轉為援引謀殺罪名調查，一旦罪名成立，最重恐判死刑或監禁30至40年，並處以最少12下鞭刑。