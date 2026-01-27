爭議不斷！遭柯文哲斥「讓人才出走」？劉書彬批不實報導：將提告

民眾黨立委劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨立委劉書彬爭議不斷，先前傳出涉霸凌助理，造成助理出走，有媒體今（27日）報導指出，去年才搬進前立委吳春城辦公室並斥資35萬元整修，她又參與新一屆立委辦公室抽籤，想換到將卸任的立委麥玉珍辦公室；另民眾黨前主席柯文哲曾當面在會議指責劉書彬，稱霸凌風波已造成黨內多名資深助理出走，違背黨理念。對此，劉書彬今回應3點聲明，坦言柯有表達關心，但強調「我們把話說開，都會有圓滿的結果。」並批沒證據的不實報導，「我將會進行提告。」

廣告 廣告

據《周刊王CTANT》報導，劉書彬原本進駐吳春城的辦公室，把辦公室全數打掉重整，花光立法院35萬元預算，一年過去，隨著新任立委抽籤選辦公室，劉書彬又表達想更換辦公室的意願，黨內認為，劉書彬已用公帑大規模整修一年，又計畫再度更換辦公室，認為此舉鋪張浪費。此外，劉書彬涉霸凌助理爭議，柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走。

對此，劉書彬發布3點聲明，針對「辦公室修繕與搬遷」爭議，劉書彬回應，將遷入的辦公室皆依照柯文哲、民眾黨主席黃國昌的指示，不動用預算。辦公室也請兩位同仁至抽籤更換的麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，劉書彬辦公室僅就現有座位調整並自行增加座位。而即將進駐原辦公室的新立委團隊，也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，需等麥玉珍辦公室於1月30日或1月31日完成搬遷，劉書彬辦公室也回應對方可於1月31日中午後，至辦公室進行相關進駐事宜。

另針對「職場管理」指控，劉書彬說，她在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準。若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，她願意檢討溝通方式。

劉書彬指出，但對於所謂霸凌的抹黑，她必須嚴正澄清。自己的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，「希望外界不要將正常的職場管理泛政治化。」

劉書彬稱，為民服務是最急切的事，於是去年在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來與她一起打拼。如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。「我承認自己溝通表達有很大進步的空間」，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，一起為理想中的自由祥和社會努力。

最後，針對柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走，劉書彬強調，她參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心，她認為「大家在黨內都是一家人，我們把話說開，都會有圓滿的結果。」莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具。「沒有證據的不實報導，我將會進行提告。」

劉書彬說，她會繼續在民生議題、教育文化等核心政見上努力，實質的法案表現與質詢內容，才是檢驗一名立委最好的方式。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

再轟台美關稅喪事喜辦 藍委：忽略傳產原先基礎稅率極低事實

柯文哲想用人工生殖法換總預算、軍購？陳昭姿：柯快人快語 朝野應協商