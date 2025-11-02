爭議不斷！黃明志諷刺政治 得罪大馬、中國政府

大馬鬼才黃明志過去爭議頻傳。（圖／翻攝自黃明志 IG）





大馬鬼才黃明志，此次捲入網紅猝死案，而過去他也爭議頻傳，因為作品風格大膽，歌詞犀利，諷刺政治意味濃厚，引起馬來西亞及中國大陸政府不滿，還多次被大馬警方逮捕、通緝。去年愚人節，他更發布黑白照及訃聞，嚇壞所有粉絲，結果是為了要宣傳新歌。

黃明志Ft.玖壹壹〈OhMyGod！〉：「南無阿密陀佛，聖母耶穌都愛我，急急如律令啊，大顯神威，斬妖又除魔，阿拉。」

在多個宗教場所前拍攝MV，包含寺廟教堂清真寺，2016年黃明志因為這首作品被直指有侮辱宗教嫌疑，遭馬來西亞警方帶回調查拘留五天後才被釋放。然而相隔一年半，一首狗年賀歲曲，讓他再度被捕。

黃明志〈狗一樣〉：「馬來西亞的狗都愛叫，MariMariWangWang。」

在清真寺前取景拍攝，一旁還搭配戴狗頭套的舞者，再次觸犯宗教的敏感線，即便黃明志澄清，拍攝地點距離清真寺8百公尺，還是被大馬警方扣留4天。不只被馬來西亞政府視為眼中釘，也遭到中國大陸封殺。

黃明志Ft.陳芳語〈玻璃心〉：「對不起傷害了你，傷了你的感情，我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地。」

MV中滿滿粉色元素，被解讀為諷刺中國小粉紅，其中韭菜熊貓等符號，以及歌詞中提到不可分割再教育，都在挑戰中國大陸的敏感神經。

黃明志Ft.小熊為你〈龍的傳人〉：「人人都是龍的傳人，不可分割的一部分，一輩子的祖國人，入華夏我不悔此生。」

隔年龍年賀歲曲，出現戴著小熊維尼面具，身穿龍袍的人，暗諷中國國家主席習近平，除了一貫諷刺風格，開頭公映許可證號碼，寫上8964影射天安門事件。

除了創作爭議多，去年4月1號凌晨在社群發出自己的黑白照，甚至公布訃聞和告別式時間，把所有粉絲嚇壞結果最後卻是宣傳新歌。爭議事件一樁接一樁，這一次在馬來西亞捲入網紅猝死案，再度引發廣泛討論。



