爭議中突圍 天公仔囝再戰高位

民進黨高雄市長初選13日結果底定，確定由立委賴瑞隆出線，他昨出面受訪向各界深深一鞠躬致意。（柯宗緯攝）

年底高雄市長選舉，民進黨確定由立委賴瑞隆出馬參選，身為監察院長陳菊子弟兵的他，擁有多年市府行政經驗，民國105年首度投入立委選戰，就成功當選且連任至今，此次首度投入市長初選，即便在選前關鍵時刻遭遇「兒子霸凌」疑雲爭議，最後化險為夷。由於賴瑞隆多次轉戰高位都突圍勝出，外界直呼是「天公仔囝」。

52歲賴瑞隆，政治幕僚出身，陳菊擔任高雄市長期間，曾任市府新聞局長、海洋局長，更在新聞局長任內籌辦黃色小鴨游愛河，找來天團五月天為城市代言，多年行政經驗及舉辦過多場大型活動，成為他的最佳優勢。

然而，104年3月，賴瑞隆臨時決定辭去海洋局長職務，投入高雄市前鎮小港區立委選戰，還急忙向親友調借現金，直到黨內初選登記截止日前夕，才繳交選舉保證金，完成登記程序，最終不僅民調勝選、獲得黨內提名，更於大選中以60.57％的高得票率擊敗尋求連任的時任國民黨立委林國正。

賴首次參選立委就成功當選，並連任至今，歷經近10年立委歷練，113年表態更上一層樓，參加下屆民進黨高雄市長初選，1年多來，努力勤跑基層、拉近與選民距離，再加上有大批「新系」議員擁護，支持度一直保持在前段班位置。

雖然初選民調前的1個月，賴遭爆料兒子在校與同學發生糾紛，負面聲浪席捲而來，一度被迫暫停選舉工作，即便如此，他仍拿出危機處理能力，在最短時間獲得對方原諒，最終成功驚險贏得黨內初選。

賴瑞隆首度參選立委及高雄市長初選，最終得以驚險勝出，歷經10年磨劍，年底將與國民黨立委柯志恩爭鋒，至於賴瑞隆是否還是那個天之驕子，能否一舉奪下市長大位，延續綠營執政，外界持續關注。