爭議地圖引越南抗議，Netflix下架中國劇集

網飛（Netflix，奈飛）的越南平台將一部中國劇集下架，原因是河內方面對劇中出現的南中國海爭議領土地圖提出異議。

這部名為《驕陽似我》（Shine on Me）的27集愛情劇集中包含所謂的「九段線」圖像，越南譴責該圖「不準確」且「侵犯國家主權」。

中國在地圖上使用九段線來劃定其在南海的領土主張。越南是多個反對這些主張的國家之一。

越南文化部於1月3日要求該劇集下架，並給網飛24小時的期限滿足此要求。

BBC週二（1月6日）檢查發現，該劇已無法在Netflix的越南平台觀看。

廣告 廣告

爭議地圖多次出現在《驕陽似我》第25集，該集場景涉及中國的太陽能設施潛力。

劇中主角參加一場講座，講堂螢幕上投影出一張中國地圖，顯示了部分九段線。

《驕陽似我》在中國及其他地區頗受歡迎，在被下架前，曾在新加坡、台灣和越南的Netflix排行榜中名列前十。

北京尚未正式對禁播置評，但其官媒《環球時報》在週二發文，敦促河內「將文化交流與南海問題分開」。

近年來，中國愈加強調其對南海多個島嶼及周邊水域的主權聲張，越南、菲律賓、台灣、馬來西亞和汶萊提出抗議。

北京已將部分島嶼擴建，並建造設施，亦有進行海上巡邏，有時候導致與菲律賓海軍的激烈對峙。

中國聲稱，從陶器碎片到中國漁民使用的航海指南等各種證據，均支持其歷史主權主張。

2016年，海牙國際仲裁庭裁定中國在南海的主張無效，但北京拒絕承認該判決。

北京與河內的爭議主要集中在西沙群島和南沙群島，中國地圖上的九段線則環繞這些島鏈。

中國稱其對該區域的權利可追溯至數百年前，當時這些島鏈被視為中國不可分割的一部分。

越南方面強烈反駁，稱中國在1940年代之前從未聲稱擁有這些南海島嶼的主權。

河內表示，自17世紀以來，越南一直對西沙和南沙群島行使管轄權，並擁有相關文件證明。

在越南，有許多問題可能會引發公眾憤怒——包括對越戰作出被認為帶有侮辱性的表述，九段線始終是當局高度關注的議題。

在其他大多數問題上，越南政府積極控制反中情緒，但是對河內在南海主張的支持聲音是少數被視為可接受的抗議形式。

根據Netflix的報告，2019年至2024年間，越南向Netflix提交了八次書面下架請求。

2023年，越南還要求Netflix下架另一部中國劇《向風而行》，原因同樣是地圖爭議。

中國劇集並非唯一因出現九段線而被越南禁播的作品。

當局曾在2023年禁播華納兄弟（Warner Bros）的好萊塢大片《芭比》(Barbie)，在2016年也曾以同樣的原因禁播夢工廠動畫電影《長毛雪寶》（Abominable，《壞壞萌雪怪》）。

阮森（Sen Nguyen）在曼谷補充報導