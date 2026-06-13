爭議多年終落幕！中高行調解泰安溫泉開發案 3部落重新投票化僵局

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〔記者許國楨／台中報導〕苗栗泰安鄉溫泉開發案因鄰近圓墩部落未獲諮商，提起行政訴訟要求撤銷開發許可，在台中高等行政法院積極促成下，歷經多次協調與對話，連同圓墩部落3個泰雅族部落，近日重新召開部落會議表決，同意業者開發計畫，全案成功達成調解，化解長達數年的法律僵局。

這場爭議源於泰安鄉汶水溪畔兩項溫泉飯店開發計畫，業者當初取得鄰近斯瓦細格、砂埔鹿兩個泰雅族部落的諮商同意，但位於溪流對岸的圓墩部落認為，開發區域同樣涉及其歷史生活範圍與文化記憶，卻未被納入諮商程序，形同被排除在土地事務之外，質疑苗栗縣政府核發開發許可合法性，進而提起行政訴訟，要求撤銷開發許可。

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面對這場看似法律問題、實則牽涉族群歷史與土地認同的爭議，中高行認為，案件核心不只是「開發能不能做」，更關係到泰雅族各部落如何共同面對傳統領域與未來發展，特別選任熟悉原民事務的律師林三元擔任調解委員，邀集苗栗縣政府、開發業者、三個部落代表及族人共同參與調解。

調解過程中，部落耆老與文史工作者娓娓道來汶水溪流域的歷史脈絡，重新梳理各部落共同生活、遷徙與守護土地的記憶，原本立場分歧的族人，逐漸從法律攻防回到文化連結與族群情感，在一次次對話中化解誤解，也讓圓墩部落歷史地位與訴求獲得更多理解，最終讓所有參與調解程序的成員充分瞭解獲得彼此信任，3個部落再度各自召開部落會議，經投票同意温泉飯店業者開發，成立調解，化解了數年僵局。

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