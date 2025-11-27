爭議多！ 中配徐春鶯涉詐欺罪、反滲透法收押

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因具有陸配身分，2023年曾因被傳列入民眾黨不分區立委名單而引發爭議。今（27）日徐春鶯遭檢方約談後聲請羈押獲准。法官認為，徐春鶯涉犯銀行法、詐欺罪，並涉嫌違反反滲透法，接受滲透來源指示，為直轄市市長及總統候選人站台造勢，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，因此裁定羈押禁見。

民眾黨曾有意納不分區 基進黨指控參與統戰

來台灣32年的陸配徐春鶯，出生於上海、畢業於復旦大學企管系，2016年擔任新住民發展協會理事長，2年前一度傳出將列入民眾黨不分區立委名單，在遭到重砲轟擊之後，她出面表示已婉謝不分區邀請。如今她因涉犯銀行法、詐欺罪及反滲透法，被新北地檢署追查，並獲准羈押禁見。

徐春鶯一度傳出將列入民眾黨不分區立委名單。圖／台視新聞製圖、翻攝自海基會官網

2017年徐春鶯一度捲入生技公司吸金案，該公司以假增資、真賣股的方式不法吸金1.6億元，身為監察人的徐春鶯則解釋，她只是掛名。2023年她又遭台灣基進黨指控多次赴中參與統戰，並為中國發展組織，涉犯國安法。

徐春鶯涉犯國安法。圖／台視新聞製圖

可疑金流操控台選舉？ 檢方追查有否中資黑手

這回徐春鶯疑似因地下匯兌遭追查，檢警懷疑有可疑金流，企圖操控政治活動。因為徐春鶯在2022年間，曾替正在競選台北市長的黃珊珊站台，甚至在柯文哲競選總統時也有幫忙站台。除了徐春鶯之外，檢方還約談中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明，偵訊後以12萬元交保。

身分敏感牽動兩岸關係，約談時甚至還被問到相關金流是否牽涉政黨活動，新北檢一路保密到家，要徹查背後有沒有隱藏的中資黑手。

中華兩岸婚姻協調促進會秘書長鍾錦明，偵訊後以12萬元交保。圖／台視新聞製圖

※未經判決確定者，應推定為無罪

