爭議多！高國豪遭爆不只私約二嫂 還涉詐騙業配

球星高國豪，過去被哥哥高國強的妻子指控以不正常方式「私約嫂嫂」，隨著爭議事件曝光，他的黑歷史也被挖出。有賣家爆料，5年前高國豪答應接業配，以半價取得價值13000元的球鞋，後續卻將商品放上社群轉賣，疑似還不只一家店受害。其實高國豪從高中時期就是備受矚目的球員，如今職業生涯恐怕面臨危機。

身穿攻城獅4號球衣的高國豪俐落運球，一個MOVE越過效力台鋼獵鷹的哥哥高國強，但如今一切成為過眼雲煙，兩兄弟因為太太撕破臉。

2024年的6月，高國豪遭嫂子劉家菱指控多次騷擾、私約外出，事後高國豪和妻子發文澄清，自己年輕確實有過不成熟行為，造成家庭糾紛，但表示與嫂子間沒有任何不正當往來，並向對方發出律師函。

而高國豪甚至在幾個月後發文怒嗆嫂嫂「丟臉可悲，親兄弟會因為這樣還不是因為你」，但嫂嫂卻貼出對話截圖，反控受到高國豪威脅「等等去你家混」，還說「哥哥的女友哪位你沒約過」，似乎隱約透露高國豪連大嫂也曾騷擾過。但針對過往爭議，二嫂劉家菱表示不願受訪，一切交由律師處理。

職籃球員高國豪（2023）：「其他人不要再嘴了，你們很強，你們來打嘛，你們來打嘛好不好。」

高國豪因為私約嫂嫂事件和哥哥決裂，不只這樣，爭議還沒完。也有賣家爆料，2020年高國豪答應業配球鞋，以5000元優惠價格取得13000元的球鞋，後續他卻將商品放上社群轉賣。事件曝光後，高國豪再次以「不夠成熟」為由道歉。

高國豪過去加入松山高中籃球隊，在HBL比賽拿下兩座冠軍，奪過新人王與MVP，後續被新竹攻城獅簽下，近期還在對夢想家的比賽中砍下個人本季新高28分。

新竹攻城獅球星高國豪（2021）：「有一球國強騙到我。」

當年和哥哥一起打球的開心還寫在臉上，兄弟倆昔日相互扶持，這對籃壇佳話在HBL冠軍賽兄弟對壘，還被拍成電影。

電影預告《下半場》：「哥我想好好打球，你加入我們籃球隊嗎，那我哥呢。」

高國豪在職籃成就出色，為自己贏得3500萬合約，如今是非爭議連環爆，職業生涯恐怕面臨危機。

