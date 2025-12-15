爭議大 南美館預算延後審

南美館二館升格為南國美，收入銳減，議員質疑將資產拱手讓人。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南市美術館二館升格為台南國家美術館，中央無償接手南美館二館建築及地下停車場，市府負擔部分卻只有減少兩成。議會十五日審查南美館預算時，遭議員質疑，雖然市府說明，因爭議頗大，最後決議擱置至各局室預算審議最後再行審議。

南國美聚焦近現代台灣美術研究與典藏，三月掛牌成立籌備處，預計一一五年正式成立。南美館當初興建總經費十九億餘元，中央補助八億元，市府負擔十一億餘元，市府再每年補助南美館，從一開始的一億三千萬，去年約一億，明年預計八千萬元。

廣告 廣告

議員蔡育輝在審查南美館預算時，頭戴「抗議」布條，幾經質詢，南美館預算擱置到最後。（記者林雪娟攝）

多位議員認為二館由中央接手，市府財政負擔竟只減少兩千萬元，相當不合理。蔡育輝發難，痛批移撥中央乃「喪權辱市」，建築、地下停車場全被拿走，要求毀約護市產，質疑「金雞母收走、壞的留給市府」，他並頭綁布條抗議市府簽署這種「阿婆炊粿倒貼」合約。

穎艾達利更羅列南美館升格原委，指審計部曾質疑中央接手，將侵蝕館方收入來源，且委外至少台南市還有產權，質疑市府想買康寧大學、首府大學，南美館卻拱手讓人。

陳怡珍說，當初連署升格，但不同意一、二館分開，質疑決策過程，且農水署嘉南管理處現況搞不定，進度牛步化，館藏還得離開，南美館何去何從，難道去「流浪」？沈震東、朱正軒關心相關進度；南美館回應，主要是自籌款約減少五千萬元，包括門票收入、停車費和商店收入，董事會也曾要求停車收入可再協商。

市府指出，二館撥用後，市府每年可省超過五千萬固定支出，由中央接手非臨時決定。停車場部分，因屬整體場館營運一部分，日後雙方透過制度化合作，會有更長期、穩定的文化資源挹注，文化部今年已補助南美館兩千八百萬元，未來將採「南國美＋南美館一館」聯票制度，美術科學研究中心也可持續接案。

市府強調，這絕非短期帳目取捨，而是為下個世代所做的投資，奠定台南為台灣政要藝術之都、藝術重鎮在台南。