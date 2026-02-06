爭議太大？ 南美館陳昇畫展急踩剎車

〔記者凌美雪／台北報導〕台南市美術館去年3月將2館無償移撥給文化部，成立台南國家美術館籌備處，並自今年起由籌備處正式接手營運管理。沒想到，保留1館以法人化續營運的台南市美術館，農曆年前最後1檔將於2月7日開展的「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，原定今(6)日媒體預覽，卻在昨日晚間臨時通知取消，理由是「館內展覽審查程序」尚未完成，「因此忍痛決定展覽順延辦理」。

其實，「陳昇畫展」自消息公布後即引發很多質疑，多數是認為陳昇涉metoo爭議，實在不宜為他辦展，也有人好奇南美館辦個展的「標準是什麼？」更有人質疑，陳昇新專輯《我不是搖滾歌手》原定也是今天發行，館方宣傳文則是「如果不是搖滾歌手，那就當個搖滾畫手」，是否有幫宣傳的意圖？而在延期聲明發出之後，則有人問：「確定不取消嗎？」經向館方確認，目前是決定先走完審查程序，由審查會決定是取消還是延期。

雖然看不懂聲明稿內文所述2館移撥及重新自我定位等，與陳昇展覽有什麼關係，但南美館聲明全文如下：

