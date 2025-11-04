爭議太大？農業部再換台肥法人代表 今早董事會揭曉董座

：

〔記者張慧雯／台北報導〕農業部10月底替換董事，無預警將台肥(1722)前董座李孫榮換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，孰料引爆外界爭議，昨日台肥晚間再度公告法人董事換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理張滄郎，台肥今日召開董事會，晚點將公告董座人選。

台肥昨日連發三則重大訊息，包括研發主管許桂樹辭職，由台肥研究所代理所長林學正接任，同時，公告農業部法人董事代表人莊老達換成台肥總經理張滄郎，緊接著又再度公告，新任董事的生效日為11月3日，也就是昨日公告即立刻生效，主要原因就是今日將舉行董事會，推選出董事長。

攤開台肥董事席次共9席，農業部的法人董事佔5席，其實台肥人事一向都是農業部說了算，到底是吳音寧當董事長，亦或是張滄郎升任董座，晚點即將揭曉。

