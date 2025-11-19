爭議改造片延燒！雄女報警、雄中校安啟動 教育局、警方全出手

高雄中學。施書瑜攝



高雄一名擁1.5萬粉絲的吳男找非雄女學生穿雄女制服拍「乖乖牌變壞女生」宣傳自家服飾，引發家長校友不滿，後又冒用高雄中學制服拍改造影片；雄女今（11/19）報警並提告，警方將傳喚吳男說明；雄中則認為影片扭曲形象，要求下架，並啟動校安通報。

高雄一名在Threads上擁有1.5萬粉絲的吳姓男子，近日找來女子身穿高雄女中制服，並以「把乖乖牌女生改造成壞女生」為題，拍攝宣傳自家服飾品牌短影音，影片曝光便引發家長會與校友不滿；隨後又被發現，店家拍攝的另一支影片也冒用高雄中學制服，由演員先穿著雄中校服亮相，再被「改造成」不同穿搭，引發兩校師生與社群熱議。

對此，雄女已向警方提告，警方預計今日通知吳姓男子到案說明，後續將依校方提告內容偵辦，雄中則啟動校安通報並要求撤文。

高雄中學表示，爭議影片完全未經校方同意，拍攝者擅自冒用「雄中」名義，並未理解雄中學生在校園中的多元自主性，反而以外界刻板印象呈現學生形象，難以引發共鳴；學聯會於第一時間要求拍攝者撤下影片，校方也依規定完成校安通報程序。

校方強調，雄中校徽與校名皆屬該校所有，外界若欲引用必須事先取得同意。近日也將向全校師生加強宣導，提醒留意外界訪問、邀拍或合作邀約的潛在風險，提高自我保護與媒體識讀意識，共同維護校譽。

高市府教育局則對事件表示高度關切，指出校園屬於學生學習與成長的教育場域，外界切勿再散布、轉傳與教育活動全然無關、甚至扭曲校園形象的影片，以避免對學生造成傷害，呼籲民眾應理性看待網路內容，不要讓未經查證的影片持續發酵。

此外，教育局表示將透過跨網絡合作營造更安全友善的校園環境，並加強校外巡查，以避免不明人士接觸或騷擾學生。同時結合法治教育與媒體識讀教學，提升學生在面對網路不實內容時的危機處理能力，如遇類似情形，可立即向平台檢舉並向師長反映，確保自身權益不受侵害。

