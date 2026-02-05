爭議歷史曝光！抗議常客又作勢跳橋 警消不再姑息強制送醫

記者楊忠翰／台北報導

抗議常客陳國榮試圖從台北車站前陸橋跳下去被警消抓住。（圖／翻攝畫面）

台北市1名62歲男子陳國榮，4日下午3時前往天成飯店前陸橋，並跨出圍欄作勢往下跳，警消及時趕抵現場，迅速抓住他的手腳及衣物，陳男才得以獲救；孰料，陳男竟食髓知味，5日上午8時再度來到陸橋，並做出作勢跳橋的動作，等待警消到場拉人，同樣耗費大量人力將他救起，這次警方不再姑息，決定將陳男強制送醫。

據了解，陳國榮為「0206期權受害自救會」成員，因不滿2018年期貨市場波動事件，導致自身投資血本無歸，經法院三審判決敗訴，他便經常針對台灣期貨交易表達看法，多次騷擾政治人物的車隊或行程，包括總統蔡英文南下發福袋、陳時中參選台北市長赴龍山寺參拜時，陳男都曾現身抗議被人架走，算是爭議性極高的陳抗人士。

4日下午3時許，陳國榮來到天成飯店前陸橋時，突然跨出陸橋圍欄，並作勢往下跳，所幸警消及時趕抵現場，4、5人迅速抓住他的四肢及衣物，由於下方就是車流量極大的忠孝西路，眾人絲毫不敢鬆手，順利救下情緒激動的陳男，並帶回派出所偵訊，這場鬧劇才得以落幕。

孰料，5日上午8時許，陳男竟食髓知味，再度來到天成飯店前陸橋，同樣跨出圍欄作勢跳橋，等待警消到場拉人，儘管眾人認為他在博取關注，但為了避免他失手墜橋，依舊派遣大量人力到場，10多人將陳男拉回橋上，但這次警方決定不再姑息，經醫師同意後將他強制送醫。

