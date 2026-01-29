爭議法案只是開胃小菜？沈伯洋憂藍白出「這招」跟中國談和平協議
即時中心／高睿鴻報導
憑藉國會多數優勢，國民黨及民眾黨過去兩年不斷聯手，接連強推高爭議性政治法案，例如遭判違憲的國會擴權法、憲法訴訟法等；也修了選罷法、公投法，試圖更改選舉的「遊戲規則」；還多次修正財劃法，讓地方可從中央挖走數千億額外財源。現在更傳出，在野黨有意於1月結束前，繼續「清倉」剩餘的高爭議法案，如衛廣法修法（中天條款）、助理費除罪化、為藍營解套不當黨產條例等；對此，民進黨立委沈伯洋回應了。
本屆藍白立委不顧龐大的反彈聲浪，持續靠兩黨聯合過半票數強行通過各種動搖現行制度、甚至有違憲及破壞國家財政之虞的立法，近日更接續先前的國會擴權法、憲法訴訟法、選罷法、公投法、財政收支劃分法，再強推反年金改革、《國軍老舊眷村改建條例》、衛廣法修法（中天新聞復台案）、民代助理費除罪化、以及企圖為婦聯會、救國團等昔日藍營附隨組織解套的「不當黨產條例」。針對這些法案，民間反對者眾，堪稱高爭議性政治法案，但藍白仍沒有停手打算。
對此，沈伯洋今（29）日向記者表示，其實早在2024年5月、藍白提出國會濫權法案的時候，綠營黨團就已特別警告，如果繼續讓在野黨於國會作惡，他們的第一步將是癱瘓國家財政、擴張他們的權力。他繼續說，讓立法院成為五院最大，也只不過是第一步，藍白的下一步就是要讓國家財政無法運行、使總統提出的新政策沒能落實；所以，除了亂砍預算之外，另一個最重要的舉措，就是財劃法修法、從中央挖走3000多億。
民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）
沈伯洋還批評，藍白修財劃法的過程中，甚至還得為了填補法案當中寫錯的地方，多次修法並重新改寫金額；現在，又修法改成「補助款不能少於前一年」，完全無視國家的財政紀律。他因此表示，藍白就是想藉由這種修法，除了讓中央政府無法施政，還使地方出現財政落差、貧富不均的狀況；另一方面，除了財劃法以外，藍白也對運行多年的年改方案下手，即便年金改革的目標，就是為了促進我國財政健康、不讓基金破產。
沈伯洋認為，對於藍白來說，國家破產與否根本不要緊，他們也不看重所謂的社會公平正義，而是想將國庫的錢，多分給特定族群；相較於民進黨關心年輕人，他們卻拿更多錢給退休的軍公教、眷村，「這就是他們在做的事情」。除了癱瘓國家財政，沈伯洋甚至表示，藍白其實還想癱瘓整個民主制度，在立法院濫用權力，企圖架空總統的權力、壓過行政院的權力、想讓監察院無法運作。
民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）
以及，最重要的是，沈伯洋直言「他們也想破壞我們的選舉制度，從之前的不在籍投票、一直到現在公投法修法，要將公投綁大選」；更誇張的是，立法院竟可直接提出公投請求，中選會還不能拒絕。因此他相當擔憂，如果藍營今天利用公投，請選民授權立法院「跟中國談和平協議」，那該怎麼辦？上一個與中國簽和平協議的對象是西藏，而這也可能是藍營總召傅崐萁的野望，甚至還想帶領過半數的立委訪中。
沈伯洋強調，雖然這樣的提案，可能已違反兩岸條例5之3，但藍白有在管法律嗎？他認為，即便是違法、違憲的公投案，在野黨都會想辦法讓其通過，以破壞我們的選舉制度；例如現在，藍白甚至也在討論「總統二輪選舉」之類的方案，而公投法修法，就是準備為那些爭議事項鋪路，因此只能算開胃小菜而已。
原文出處：快新聞／爭議法案只是開胃小菜？沈伯洋憂藍白出「這招」跟中國談和平協議
