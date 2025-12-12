爭議法案爆內幕1／貪汙除罪化連藍營基層都炸鍋 助理費爭議法案寫手曝光

國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》，法案內容引發極大爭議。（翻攝畫面）

日前，國民黨立委陳玉珍提案修《立法院組織法》及《地方民代費用支給補助條例》，打算將國會助理公費改列成立委支配，遭質疑企圖將助理費案除罪化，為特定人士解套，2項荒唐提案連國民黨立委助理都炸鍋。

針對相關提案，本刊最近接獲爆料，指背後寫手其實是國民黨總召傅崐萁辦公室的許姓助理，他為了在老闆面前求表現，不惜撰寫爭議極大的法案，也讓藍營飽受輿論抨擊。

陳玉珍領銜提出的助理費除罪化修法草案，立法院會於本月5日付委審查，內容包括：立委每人得置助理若干人，由委員聘用；助理健康檢查費用、文康活動費用及依《勞動基準法》等規定，應由雇主負擔的費用，由立法院編列一定數額預算補助；補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

另媒體報導，國民黨立院黨團與黨祕書長李乾龍上月底在喜來登飯店餐敘，傅崐萁拿出《立法院組織法》《地方民代費用支給補助條例》提案要求連署，並讓號稱「金門最穩」的陳玉珍當提案人。但爭議法案提出後，引發社會嘩然，不僅自家助理不挺，名嘴吳靜怡也痛批，這樣等於犧牲上千位助理的權益，為少數人違法除罪，簽名的立委都是圖利罪的幫凶！

國民黨立委陳玉珍提案修《地方民代費用支給補助條例》，遭質疑為特定人士解套。（翻攝畫面）

不過，知情人士A小姐告訴本刊，陳玉珍提的爭議修法，草稿版本其實出自傅崐萁助理許博程之手，之後再由陳玉珍辦公室發表。許為搏得老闆信任，力求表現，親自撰寫這些法案。A小姐說，許寫出的修法版本，與陳玉珍辦公室提出的版本，案由、說明近乎一致，顯示後續由陳玉珍辦公室掛名，再加上20多位藍委擔任連署人。

國民黨團提出2項爭議法案後，連藍營助理都集體炸鍋。（讀者提供）

傅崐萁為確認爆料內容，本刊透過管道取得許博程撰寫的版本，並與陳玉珍提案版本比對，案由與說明確實幾乎雷同。A小姐指出，聽聞不少國會助理說，許博程對外表示，這2項爭議法案，就是出自他之手，助理們相當氣憤，無法接受，盼藍營懸崖勒馬，撤回相關提案，給社會一個交代。

傅崐萁辦公室回應

修法內容是立法院法制局版本，非本辦人員撰寫。 許博程助理無論在游毓蘭辦公室或現在本辦公室，都工作認真表現良好。

