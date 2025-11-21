爭議網紅賓賓哥之亂！中山國中再發聲明打臉：從未邀請和同意直播

爭議網紅賓賓哥擅闖校園對未成年學生進行抖音直播掀起輿論譁然。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台中市中山國中舉辦「生涯輔導教育」講座，一名受邀的魔術師王元照在未經校方同意下，竟在台上臨時邀請爭議網紅賓賓哥上台，賓賓哥在未經校方同意在抖音開直播，對國中生大開黃腔，還要求女學生面對直播鏡頭回應，校長王蒲寧立即制止拿走麥克風，引發社會譁然。未料，賓賓哥在事後還宣稱校方允許其直播，迫使中山國中不得不再出來澄清，強調從未邀請過賓賓哥，也未允許任何直播行為。

賓賓哥在爭議爆發後，宣稱事前與該校老師的對話，表示事前都有跟校方進行溝通。還表示他與該校老師事件發生前已透過LINE溝通直播事宜，對方回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面等事都在活動前確認，雙方共識清楚明白。

這一說法使得校方不得不再發聲明澄清，針對江建樺（賓賓哥）於11月19日至校園講座中的相關行為，以及其日後於網路發表之不實言論，校方聲明如下：

1. 本校僅邀請王元照到校演講，無江建樺聯絡管道。

王元照先生於演講前告知校方將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。

本校至今無任何與江建樺（賓賓哥）之聯繫管道，亦從未邀請其至本校演講。

2. 關於江建樺聲稱「已告知校方並獲同意直播」一事，本校嚴正澄清並予以否認。

該聲稱所引用之截圖為11月11日王元照與本校教師之對話，江建樺未完整提供對話內容，為錯誤資訊。本校教師已於 11 月 13 日明確回覆，基於保護學生之原則，「不得進行直播」；亦於活動當日在會場中再次聲明。

本校提供該日教師回覆之文字紀錄以昭公信。

3. 關於江建樺聲稱「獲本校致贈感謝狀」一事，說明如下：

感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，本校當場予以制止，從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。

4. 江建樺之不法行為已造成本校學生權益受損。

本校已依規通報教育局、社會局，並啟動校園關懷輔導機制。



本校懇請社會大眾勿輕信或轉傳不實言論與相關影像，並共同守護學生隱私與校園安全。

