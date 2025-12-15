爭議財劃法不副署！卓榮泰：若被倒閣是我的「民主勳章」

政治中心／綜合報導

爭議的財劃法修正案，今天是公告最後期限，總統早上召集國政茶敘會商，會後行政院長卓榮泰召開記者會，宣布不副署本次修法，也痛批立法獨裁、無人可管，一院獨大，更喊話在野有意見可以倒閣，身為行政院院長，如果被一個違憲亂政的國會提出不信任，會是他畢生的民主勳章。

總統賴清德邀行政院、考試院召開國政茶敘，原本也邀立法院長韓國瑜，他卻以立法院是合議制為由不克出席，不過看看茶敘點心大有深意，台灣薯傳達團結之意、桂圓紅棗茶象徵圓滿豐收，但茶敘少一人不圓滿、談何團結？

行政院長卓榮泰：「令人遺憾的是，韓國院長無視憲法，今天公然拒絕總統的邀請，關閉了協商合作，往前走的這條道路。」

總統賴清德邀行政院、考試院召開國政茶敘，原有邀請立法院長韓國瑜遭婉拒。（圖／民視新聞）人沒到齊，但要化解憲政僵局，還是如期進行，一個半小時的會議，總統強調各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整。面對財劃法修正案、衝擊中央施政推動，在公告最後期限，卓榮泰親上火線，宣布不副署！

行政院長卓榮泰：「行政院已經，窮盡憲政救濟的各種可能，而今只剩下不副署這一途徑，若立法院對行政院的不副署的決定，有意見，可以對行政院長提出不信任投票。」

不副署法案成憲政首例，充滿無奈，卓榮泰細數財劃法已侵害行政權、修法沒有實質討論、而且將對國家造成重大危害，但憲法法庭被癱瘓，因此要停止惡法對國家的傷害，只能採取行政院長不副署的手段，總統無法公布，法案就不能生效。卓榮泰嗆在野有意見就倒閣，已經做好準備。

爭議藍白版財劃法15日公告最後期限，行政院長卓榮泰召開記者會親上火線。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「這次立法的獨裁，無人可控制、無人可管，一院獨大，身為行政院院長，如果我被一個，毀憲亂政的國會跟政黨，提出倒閣不信任，那將會是我畢生的民主勳章，我願意成為護憲的鬥士。」

卓榮泰臉書才發文，盡民主憲政守門人職責，外界聯想賭上烏紗帽，更有媒體爆料，農曆年前賴政府會轉為戰鬥內閣，卓榮泰可能會請辭由鄭麗君上陣。

行政院長卓榮泰：「說副院長要代替我，我禮拜四已經請她，代替過主持院會了。」

四兩撥千金沒正面回應，不過如今國會爭議法案不斷闖關，化解危機才是當務之急。

