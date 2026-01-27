爭議連環爆！涉霸凌助理傳遭柯文哲指責人才出走 劉書彬回應了

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨立委劉書彬先前被踢爆涉嫌霸凌國會助理，今（27）日又有媒體爆料，她搬入前白委吳春城辦公室並花35萬元整修後，但這次因沒抽到心目中的辦公室，想和同僚交換，進一步延宕搬遷作業；同時又爆出因前助理邱子安發文指控「無差別的職場霸凌」，使得民眾黨前主席柯文哲在黨內會議中當面指責劉書彬，稱其作風已造成黨內多名人才出走。對此，劉書彬稱「沒有證據的不實報導，我將會進行提告」。

劉書彬國會辦公室稍早發聲明表示，針對「辦公室修繕與搬遷」爭議是訴諸制度化與必要性，本辦將遷入的辦公室皆依照2位黨主席柯文哲和黃國昌的指示，不動用預算。也請2位同仁至抽籤更換的立委麥玉珍辦公室測量與安排座位，因麥辦座位較少，本辦僅就現有座位調整並自行增加座位。

劉書彬並稱，即將進駐原辦公室的新立委團隊也積極詢問何時可搬入，但搬遷辦公室環環相扣，本辦需等麥委員辦公室於1月30日（五），或1月31日（六）完成搬遷，本辦也回應對方可於一月三十一日中午後，至本辦進行相關進駐事宜。

第二，針對「職場管理」指控，劉書彬宣稱自己在學術界與國會辦公室始終秉持「嚴謹專業」的原則，對法案研究有較高的標準。若是因為對專業品質的要求，在溝通上造成誤解，她願意檢討溝通方式。但對於所謂霸凌的抹黑，則必須嚴正澄清，她的辦公室大門始終敞開，團隊的流動與調整皆是基於職能合適度，希望外界不要將正常的職場管理泛政治化。

同時她又稱，為民服務是最急切的事，於是去年（2025）在與助理們懇談後，有些助理留任至年度換約，也有助理願意留下來與我一起打拼。如果助理決定於年度合約到期前離職，在資遣費上都給予最大善意。「我承認自己溝通表達有很大進步的空間，但祝福離開的同仁，在職場上有更好的發揮，我們一起為理想中的自由祥和社會努力」。

至於針對「民眾黨前主席柯文哲曾在黨內會議中當面指責她，稱其作風已造成黨內多名人才出走」，劉書彬則喊話，自己參與民眾黨會議時，柯文哲有表達關心，而她認為，大家在黨內都是一家人，我們把話說開，都會有圓滿的結果。

劉書彬並強調，「莫須有的指控不應成為阻礙國會運作的工具。沒有證據的不實報導，我將會進行提告」，她會繼續在民生議題、教育文化等核心政見上努力，實質的法案表現與質詢內容，才是檢驗一名立委最好的方式，謝謝大家的關心與關注。

