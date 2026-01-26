爭議連環爆 高金枝接司法院祕書長

台灣高等法院院長高金枝在爭議聲中，獲總統特任為司法院祕書長。（本報資料照片）

台灣高等法院院長高金枝被爆料霸凌女法官，還免費提供退休的高院院長專屬辦公室，「法官論壇」有法官揚言要告發涉犯貪汙罪，高院雖然多次解釋但爭議不斷。不過，賴清德總統26日仍發布特任高金枝為司法院祕書長，她未來將代表司法院到立法院備詢，由於其性格直白，免不了會與藍白立委為了司法政策唇槍舌戰。

司法院前祕書長吳三龍從民國113年10月1日起退職、免職，當時藍委就認為，吳三龍去職代表賴清德要改用信得過的人掌控司法院，但截至昨日才任命高金枝補上懸缺。

廣告 廣告

司法官訓練所第18期結業的高金枝，台大法律研究所碩士，檢察官出身，後轉任法官，曾擔任司法院少年及家事廳、行政廳廳長，回任最高法院法官審判工作後，獲時任司法院長許宗力等司法高層賞識，派任台中高分院院長，112年1月16日到高院擔任院長至今，2月9日將屆齡退休、高院本周也將為她舉辦歡送會，但日前卻傳出她從法官工作退休後，將獲總統重用。

據了解，從上個月司法院代理院長謝銘洋等5位大法官作成判決，讓憲法法庭排除另3位大法官就可審案全面復活後，懸缺已久的司法院祕書長人選也復活，當時就外傳將由高金枝接任，且有傳言謝銘洋帶著高金枝到總統府「面試」。

風聲傳開後，高金枝被爆料霸凌女法官，還說對方「我不知道你那麼玻璃心吔」，高院澄清是誤會，但又傳出她免費提供退休院長李彥文專屬辦公室，高院解釋並無不法。法界人士認為，種種爭議，高仍出線擔任司法院祕書長，顯示高層對她的肯定，但基層法官對她的質疑、是否還有其他爆料，恐也是未爆彈。