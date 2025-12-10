爭議！曾馨瑩代言醫美針劑 遭控「用水貨」醫美診所喊冤

郭台銘妻子曾馨瑩代言的玻尿酸針劑「逆時針」近日引發醫美爭議，一家位於新北市永和的醫美診所被民眾爆料使用未經授權的水貨產品。該診所包裝與原廠不同，缺少雷射防偽標籤和衛福部許可商標，台灣獨家代理商表示從未授權該診所。然而，診所院長則喊冤，強調先前影片僅為示範，並非真正施打，且產品均來自合法代理商。新北衛生局已進行稽查，但未在現場查獲相關產品，後續將由桃園衛生局進一步調查釐清。

曾馨瑩代言的玻尿酸針劑，在醫美圈引起話題，但代理商坦言，市面上開始出現水貨和假貨。（圖／TVBS）

台灣獨家代理商行銷處長李重頡指出，從影片中可以直接看到診所使用的盒子與合法進口的完全不同，也坦言，台灣已經有不肖廠商將這類產品賣給追求較便宜進貨價的診所。當事診所院長則表示，先前在社群平台上的宣傳影片只是示範，並未真正施打，而「逆時針」確實來自中壢分店，但都是向合法代理商進貨，且保留有進貨單，不解為何被代理商指控未經授權。

醫美針劑都有防偽標章，可以讓使用者辨識。（圖／TVBS）

獲授權使用醫美診所醫師楊佩珊解釋，正品「逆時針」應有原廠封裝及衛福部聲明。辨別真偽的方法包括檢查H+L鐳射防偽標籤、QRcode顯示銷售診所資訊、防止再利用的膠條，民眾也可在代理商官網上查詢合作的醫美診所。楊佩珊表示，若使用水貨或有問題的產品，病人可能面臨感染風險，或效果不佳。

合法取得針劑授權的醫美診所，醫師透露如果施打水貨或者是來路不明的產品，嚴重的話可能會導致感染。（圖／TVBS）

醫師進一步說明，「逆時針」玻尿酸針劑的正常療程價格為每針3.5萬至4萬元，一般第一、二針間隔1個月，第三針則通常隔4至6個月。冒用合法產品名稱屬違法行為，可能被判處3年以下徒刑。代理商也提醒，不只銷售方，購買的診所也需負責，因為水貨產品在運送過程中沒有把關，品質難以控管，一旦施打後出現問題，後果嚴重。

新北衛生局稽查後未發現相關產品，業者表示產品來源在診所中壢店，相關調查將由桃園衛生局繼續釐清。對於民眾而言，選擇醫美產品時應特別注意防偽標籤和衛福部標示，以避免使用水貨造成的健康風險。

