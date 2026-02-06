爭議！ 義大利教堂天使撞臉總理 遭連夜抹除

義大利總理梅洛尼。（圖／美聯社）





義大利總理梅洛尼最近登上媒體版面，原因是她竟然撞臉羅馬一座教堂中的壁畫天使。引發爭議後，修復師坦承就是以梅洛尼的臉為藍本，教廷得知後非常生氣，命人連夜抹去這張臉，當場成了無臉天使。

義大利羅馬這座古老教堂，最近擠滿遊客，大家不是為了禱告，而是搶拍壁畫天使，仔細看怎麼有點眼熟，長得超像義大利總理梅洛尼。義大利總理梅洛尼：「在我看來是一個錯誤，我也不同意。」

修復師認了，小天使的臉就是以梅洛尼為藍本，隨即引發遊客搶拍，網路上還出現諷刺影片，直接把梅洛尼天使變成一幅畫，但這份藝術馬屁教廷拒絕買單，認為政治人物不該出現在教會藝術當中，找人連夜抹掉了這張臉，當場變成無臉天使。

教區神父好友法爾科尼尼：「我覺得這場風暴根本是小題大作，雖然當時我看報紙上的天使照，的確認為有點像梅洛尼。」

面對爭議，梅洛尼高EQ回應，覺得自己長得根本不像天使，梅洛尼以真性情出名，更有白眼女王封號。外國主播：「義大利總理梅洛尼在G7峰會上，與法國總統馬克宏交談後，翻白眼的畫面在網路上瘋傳。」

不只和馬克宏悄悄話後翻白眼，也曾因拜登遲到，而歪嘴雙眼看向天花板，就是這個瞬間被媒體封為頂級白眼。義大利總理梅洛尼：「隨時找我好嗎，無論妳需要什麼，我知道這不容易，但我們會一起撐過去。」

梅洛尼一月時，拜訪日本和高市早苗展現姊妹情，身為動漫迷的梅洛尼，還將兩人合照利用AI變成了吉卜力漫畫風格，如今因為和天使撞臉，再度成為話題焦點。

