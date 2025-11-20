爭辦氣候峰會讓步 COP31在土耳其 但澳洲任主席
在巴西舉行的COP30聯合國氣候大會週五閉幕，但至今談判仍未達成協議，東道主巴西總統再度返回位於亞馬遜的主辦城市，親自督軍談判。COP30還沒有結論，明年COP31要在哪裡舉辦也陷入僵局，土耳其和澳洲雙雙在2022年提出有意申辦，且都不願意退讓，最後兩國在巴西各退一步妥協，明年由土耳其主辦，但由澳洲任主席，主導各國間的談判。
COP30 (聯合國氣候變遷綱要公約第30次締約方會議) 聯合國氣候變遷大會，在今年的舉辦地巴西，還沒談出個結果，就在為下一屆COP31要在哪兒辦爭執不下。根據聯合國規則，2026年COP主辦權落在西歐、澳洲等國，結果土耳其和澳洲爭辦，雙方都不願意退。最終，兩國在巴西場邊協商，各退一步，決定明年由土耳其主辦，但政府間談判將由澳洲主導。
澳洲總理 艾班尼斯：「我們對這個結果很滿意，土耳其將主辦會議，但澳洲做為COP談判主席國，將處於非常強有力的立場，有些人甚至認為這是最強立場，因為我們將受益於太平洋問題和澳洲面臨的問題。」
這個罕見的安排，讓不少觀察家意外。澳洲總理艾班尼斯則表示，以支持土耳其申辦，換取澳洲擔任主席，是個優異的結果，強調太平洋問題將會是下屆大會焦點。
澳洲氣候變遷兼能源部長 波溫 (Chris Bowen)：「澳洲主辦COP31獲得世界壓倒性的支持，但制度並非如此運作，這並非投票表決，意味我們需要與土耳其達成協議。我們至今已投入700萬澳幣(合台幣1.4億)在準備如果由我們主辦COP31，總理與(土耳其)總統一直保持聯繫。」
澳洲原本極力爭取氣候峰會在南澳的阿得雷德舉辦，理由是他們將與最受氣候變遷影響的太平洋島國共同主辦；土耳其則提議在西南部的安塔利亞 (Antalya) 舉行，力主他們在2021年已經退讓，讓英國在格拉斯哥主辦COP26。如果兩國都不願妥協，會議就會在聯合國氣候機構總部的德國波昂舉行。現在雙方達成協議，會前會將在太平洋島嶼舉行，主要活動則在土耳其，澳洲氣候兼能源部長波溫將會是大會主席，但太平洋島國還是難掩失望。
萬那杜氣候變遷部長 雷貞瓦努 (Ralph Regenvanu)：「對我們來說，氣候影響不只是環境衝擊，更是關乎生存的經濟衝擊，光是過去十年，極端氣候事件造成的損失，就相當我們GDP的一半以上。氣候危機正在削弱我們自主創造未來的能力。」
而即將在週五落幕的COP30，巴西原力促盡早達成氣候協議，但顯然沒有成功。週三，巴西總統魯拉特地重返位於亞馬遜的主辦城市貝倫，親自督軍談判。
巴西總統 魯拉：「一切都必須經由共識來達成，一切都必須經過充分討論，我們尊重每個國家的政治、意識形態、領土和文化主權，我們不想強加任何東西。」
COP30的核心議題之一，就是各國同意制定所謂「路線圖」，逐步擺脫石油、煤炭與天然氣等化石燃料，這些是造成全球暖化的溫室氣體排放主要來源。兩年前的COP28，已經同意進行能源轉型，但至於如何、何時，各國都還沒端出具體方案。
生物多樣性中心能源正義主任 蘇安君：「(自2023年)就沒有任何切實可行的方案，來落實這些承諾，現在值得注意的是，我們有機會做到，我們也必須這麼做，因為這些空洞的承諾毫無意義。」
數十個國家包括德國、肯亞和英國，已表態支持路線圖協議，但截至週三，不到一半的與會國公開贊同。為了爭取更多國家支持，歐盟再提方案，根據路透社，路線圖將採取「非硬性規定」的方式；換句話說，不會對個別國家強加具體義務。
巴西總統 魯拉：「讓我們一起努力實現，這也是為什麼我感到高興，我很高興，我非常高興，因為有一天我將會說服美國總統重視這個議題，這個嚴峻的氣候議題。」
不過並非所有國家都支持轉型路線圖概念，太平洋島國萬那杜就點名石油大國沙烏地阿拉伯，反對擺脫化石燃料計畫。談判其他爭議還包括如何約束富國，為窮國提供轉向清潔能源的資金；以及如何填補減碳承諾和阻止升溫所需的減碳量之間的差距。如同每一次的氣候大會，在巴西的談判折衝也將持續到最後一刻。
