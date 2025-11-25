政治中心／綜合報導

新竹縣長楊文科任期屆滿，誰來接棒備受矚目，藍營方面副縣長陳建賢率先表態，兩位在地立委林思銘與徐欣瑩也有意爭取，初選辦法可能在12月初出爐，綠營方面則傳出，可能由首位民進黨出身的竹北市長鄭朝方出戰，時力黨主席王婉諭也在街頭掛看板，2026可能再現三腳督局面。

身為首位民進黨出身的竹北市長，鄭朝方與副總統蕭美琴同框，欣賞翻新後的傳統市場樣貌，他被視為2026綠營新竹縣長熱門人選，另一邊藍營選將也不再沉默，現任副縣長陳見賢率先表態。

爭霸新竹縣長 藍陷三搶一局面、綠推鄭朝方呼聲高

鄭朝方有機會代表民進黨參選2026新竹縣長。（圖／民視新聞）新竹縣副縣長 陳見賢：「建賢決定參選新竹縣長，我想是基於我們所有許許多多的，鄉親長輩好朋友的支援與鼓勵之下，我想縣長的責任就是讓所有的縣民好朋友，過得更幸福、更快樂的日子。」

爭霸新竹縣長 藍陷三搶一局面、綠推鄭朝方呼聲高

陳見賢率先表態爭取國民黨參選2026新竹縣長的機會。（圖／民視新聞）陳見賢27日將正式宣布參選，不過國民黨兩位在地現任立委，可沒打算要讓。

立委(國) 林思銘：「對手不管鄭朝方市長，或著是在新竹深耕的王婉諭前立委，我想都是很有實力的，陳見賢副縣長是希望透過徵召，但是黨有黨的機制，依據我跟黨中央的瞭解，這次選舉黨內絕對會辦初選。」

立委(國) 徐欣瑩：「欣瑩長期持續的聽見了廣大的民意心聲，民眾熱烈的希望欣瑩，可以參加黨內初選，全力爭取支持。」

藍營新竹縣長選戰上演三搶一局面，時代力量黨主席王婉諭也在街頭高掛看板，挑戰縣長寶座的企圖心不言可喻。

時代力量黨主席 王婉諭：「不只是在北埔，還有竹北、竹東，甚至是在新竹市的中華路，都有我和時代力量的看板，我們就是持續的深耕在地服務基層，那這就是希望大家能夠看到時代力量的努力，持續的來為人民發聲。」

三黨選將陸續浮出檯面，2026腳步逼近，新竹縣長選情越來越白熱化。

