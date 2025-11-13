爭風吃醋嗆情敵！莊男上醫院看「痔瘡」被圍堵，開槍惹禍。（圖／TVBS）

台南發生一起開槍示威遭警方圍捕的案件，2名男子因為爭風吃醋，竟在醫院停車場槍戰對峙。莊姓男子看痔瘡時在網路挑釁「不服來戰」，結果對方真的找人堵人，莊男為逃離竟開槍威脅，警方獲報後在學甲圍捕將人逮捕，目擊民眾驚呼：「聽到『碰』一聲，還以為車禍，沒想到是槍響！」。

爭風吃醋嗆情敵！莊男上醫院看「痔瘡」被圍堵，開槍惹禍。（圖／TVBS）

事件現場驚險萬分，兩輛車在停車場對峙，宛如黑白羊互不相讓。不久後，其中一輛車突然向前衝撞，另一輛車急忙閃躲右轉離開，此時現場傳出槍響聲。附近民眾表示，當時聽到「碰」的一聲才跑出來查看，原本以為是發生車禍。許多路過的民眾都聽到了槍聲，因為事發時間正值上班時段，周圍人潮不少。

廣告 廣告

開槍的莊姓嫌犯及其同夥，當天晚上就在學甲區被警方逮獲。（圖／TVBS）

這起停車場槍擊事件發生在11日早上7點多，地點位於台南麻豆一間區域醫院的停車場。經調查，這起事件與當晚警方在台南學甲進行的追捕行動有直接關聯。嫌犯最後被追到現場並棄車逃逸，向四周散開逃跑，驚動了附近居民，許多人誤以為警方在抓通緝犯。

事件的起因是住在學甲的莊姓男子與住在將軍的蔡姓男子，因爭奪同一名女子的感情而在網路上互相挑釁。莊男當天在網路上公開表示，因為痔瘡要去麻豆醫院看診，並留言「不服來戰」，沒想到蔡姓男子真的找人到停車場堵人。莊男被撞後為了突圍脫身，竟然開槍威脅對方。

警方已將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案，並查扣涉案改造手槍。事後依違反槍炮彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌將嫌犯移送法辦。除了莊姓男子本人及同車友人當晚被逮捕外，警方還將循線追查槍枝來源，調查是誰提供槍枝，以及是否涉及其他案件，相關調查仍在進行中，警方將一併徹查到底。

更多 TVBS 報導

狹路相逢？凌晨遇到仇家 蔡男撂人、持衝鋒槍13發尋仇

粉衣女取款11次竟辯「只在解任務」！警逮詐團車手搜出「這物品」

大樓火警上百人驚逃！ 竟是19歲男與女友吵架縱火害的

警方鎖定「詐欺車手車」！追40公里逮兩嫌 馬籍男流血崩潰喊救命

