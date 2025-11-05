即時中心／林韋慈報導

今（2025）年20歲的社運人士張晞晴，在19歲時被香港政府通緝，近期獲得專門表彰全球人權捍衛者的馬格尼茨基人權獎（Global Magnitsky Justice Campaign）中的「傑出青年人權倡議者」獎。張晞晴對於香港人身份獲獎感到自豪，並表示會繼續抗爭。

根據《法國國際廣播電台》（RFI）報導，主辦單位於英國時間週一（3日）在其官方社交平台X帳號公布張晞晴獲獎的消息，表揚她為爭取香港公義和公民自由所作出的有力倡議和努力，讚揚她的聲音為更自由的未來帶來希望。

廣告 廣告

張晞晴在得獎結果公布後，也通過X平台帳號回應，對獲獎深感榮幸，更以身為香港人獲獎而自豪，並會持續抗爭，因為全世界都在看著香港（Proud to receive this as a Hong Konger. We will not back down. We will fight. The world is watching）。

過去曾獲馬格尼茨基人權獎的是壹傳媒創辦人黎智英，他於2023年獲頒「傑出新聞工作者」（Outstanding Journalist）獎項，表揚他對言論自由的貢獻。當時他正在獄中，未能出席頒獎典禮，由其兒子代為領獎及發表感言。

被港府通緝的港人張晞晴，在2020年《港區國安法》生效後移居英國，當時仍是中學生的她，移英後繼續從事香港倡議工作，並為香港自由委員會基金會（CFHK）擔任傳訊及傳媒經理，通過演講和撰文等方式，向外界講解香港人權被侵害的情況。去（2024）年時，僅19歲的她被港府以百萬通緝，是香港有史以來最年輕的被通緝者。

據《光傳媒》報導，奬項分為不同項目，包括「傑出人權倡議者」、「傑出人權律師」、「傑出新聞工作者」等，主辦單位向現年20歲的張晞晴頒發獎項，指她即使被港府通緝，仍能堅持倡議工作，鼓勵和承認她在爭取人權和自由的行動；張晞晴也表示，「很高興獲獎」，但她認為，獲獎更重要的意義，是把國際社會的目光再次拉回香港，尤其是很多在香港獄中的政治犯，每天仍在承受苦難，「在香港愈來愈少得到關注的當下，這個獎是很好機會，可以讓人們聚焦香港」。

張晞晴坦言，這個獎項不只屬於她個人，而是所有在獄中的政治犯。她已離港，雖然一舉一動仍有風險和後果，但相比在獄中的人們，他們的勇氣比自己大1,000倍，「這個獎屬於他們，也屬於每一個還在堅持的港人，要靠大家努力，才能令抗爭持續下去，大家都未放棄」。

張晞晴更提到，政權一直想改寫歷史，「把黎智英說成勾結外國勢力，然後說我和一些抗爭者是過街老鼠，令當天的抗爭事件變成暴亂。獲得人權獎正好就是一個證明，我們這邊才是公義、才是真相，政權現在形容的故事，並不是真實的事情」。

馬格尼茨基人權獎由2015年起開始頒發，表揚全球各地傑出的捍衛人權者。該獎以俄國反腐活動家謝爾蓋．馬格尼茨基為名。他於2008年被俄羅斯當局逮捕，並在被拘禁期間死亡，引發國際關注，亦促使美國前總統歐巴馬政府於2012年訂立《馬格尼茨基人權問責法》，授權美國政府制裁於海外違反人權的人。





原文出處：快新聞／爭香港民主遭通緝！社運人士張晞晴獲頒「這大獎」 本人發聲了

更多民視新聞報導

中央普發1萬嘉市擬加碼發3000元、嘉縣跟進？ 縣府回應了

力推《食物銀行法》 吳沛憶：盼藉此強化社會韌性

北市拒加碼普發現金 議會綠黨團暫擱置市府總預算案

