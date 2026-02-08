爭鮮好運盲盒被「掀蓋偷看」再放回！家長、店員放任不管 網友氣炸：這樣誰敢吃

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

連鎖迴轉壽司品牌爭鮮近日推出「新年好運盲盒」活動，打開就有機會抽到隱藏版食物或小禮物，最大獎甚至有機會獲得0.05錢的「好運金箔」。然而，有民眾目擊其他客人直接在迴轉盤上打開盲盒查看內容，看完又將蓋子蓋回原位，畫面曝光後引起不少網友反彈。

連鎖迴轉壽司品牌爭鮮近日推出「新年好運盲盒」活動。（圖／翻攝自爭鮮臉書）

一名網友在Threads上傳影片表示，5日到南投草屯一間爭鮮用餐時，看到隔壁桌2名年輕女子，趁盲盒餐點隨著迴轉盤經過時，直接伸手掀開蓋子查看，發現不是想要的品項後，便將蓋子蓋回，也沒將餐點取下，整個過程讓他當場看傻。

廣告 廣告

原PO表示，活動盲盒內包含餐點，影片中2位主角看到食物就蓋回去，只有抽到手機支架或筊杯等小禮物才會拿走，讓人相當擔心衛生問題。他也不滿表示，「有夠沒品欸，誰敢吃他們打開過的啊？家長還在旁邊看有夠問號」。原PO進一步透露，發現狀況後已向店員反映，但對方僅簡單回應「好」，並未進一步處理，讓他更加無奈。

事件曝光後，引發大量網友不滿，「這就是為什麼吃壽司一定都會用手機點餐」、「也太誇張了吧！店員都沒有阻止嗎」、「店家應該要公告：盲盒打開就要購買」、「有夠沒水準，有關於衛生問題店員居然還不管嗎」、「昨天我們也遇到一對，重點我就一直看著他們，然後他老公跟他老婆講完，老婆更故意了，連看起來國小的女兒也有樣學樣」、「旋轉壽司真是很考驗家教的用餐地點」、「沒水準的人很多」。

更多FTNN新聞網報導

壽司郎微風南山店開幕！「5%服務費」突喊停 試營運首日人潮爆滿

走春全新景點「彩虹藝鐵」盛大開張！ 台鐵枋寮站舊宿舍飄起濃濃異國風

高薪主管退休慘淪雙面人 他人前風光卻深夜打工撐場面！全敗在「一件事」

