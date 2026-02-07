爭鮮盲盒遭奧客「偷開看內容」再蓋回！驚人畫面曝 他轟：誰敢吃啊？

生活中心／黃韻璇報導

連鎖迴轉壽司品牌爭鮮和爭鮮PLUS近日推出新年活動「2026開運盲盒」，將神秘盲盒放在壽司轉盤上，打開就有機會抽到隱藏版食物或小禮物，最大獎甚至有機會獲得0.05錢的「好運金箔」。然而卻出現有奧客，直接伸手打開蓋子查看盲盒內容，卻沒將盤子從迴轉盤上拿下來，讓一旁目擊民眾傻眼轟「誰敢吃他們打開過的！」

5日有民眾在 Threads 上發文，分享日前到草屯吃爭鮮，目擊隔壁桌有兩名年輕女生，在迴轉盤的盲盒經過時，直接伸手到迴轉盤上、掀開盲盒查看內容物，疑似發現盲盒內不是自己想要的東西，又將蓋子蓋回去，並沒有將已經掀開的該盤餐點拿走。

目擊全過程後，原PO發文怒轟「有夠沒品欸，誰敢吃他們打開過的啊？家長還在旁邊看有夠問號」，原PO接著解釋，這個盲盒裡面有食物，影片的主角打開看到是食物就會蓋回去，是手機支架或筊杯那個才會拿下來，原PO也透露看到情況後有跟店員反應，但店員只說「好」而已也不管，並沒有處理。

好運盲盒限時 7 天於爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS限量登場，最大獎有機會帶回超值豪禮馬年「金箔」。(圖／爭鮮提供）

事件曝光後其他網友紛紛留言怒轟，「也太誇張了吧！店員都沒有阻止嗎」、「店家應該要公告：盲盒打開就要購買」、「昨天我們也遇到一對，重點我就一直看著他們，然後他老公跟他老婆講完，老婆更故意了，連看起來國小的女兒也有樣學樣」、「有夠沒水準，有關於衛生問題店員居然還不管嗎」、「旋轉壽司真是很考驗家教的用餐地點」、「這就是為什麼吃壽司一定都會用手機點餐」、「沒水準的人很多」。

近來爭鮮和爭鮮PLUS推出「2026開運盲盒」活動，迴轉台上的餐盤以盲盒形式出現，餐盤內容被用蓋子遮住，每盤30元，但有機會吃到海膽、和牛等特殊餐點，或是拿到超夯的筊杯吊飾、手機支架等，最大獎有機會獲得「好運金箔」1份，活動從2/3（二）至2/9（一）新年好運盲盒限量販售，售完為止。

