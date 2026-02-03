爭鮮賣「冷火鍋」399元爽嗑鮭魚！ 壽司郎海鮮珠寶盒、藏壽司新品開吃

生活中心／賴俊佑報導

爭鮮「霧裡尋鮭圍爐鍋」首創冷火鍋吃法。(圖／爭鮮提供）

過年吃壽司！爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS推出11款新品，其中話題商品「霧裡尋鮭圍爐鍋」首創生魚片「冷」火鍋概念，爽吃滿滿鮭魚；壽司郎首推外帶限定「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」，鋪滿鮭魚卵、蟹肉，堪稱海鮮珠寶盒；藏壽司首賣「海中和牛的鮪魚大腹」，限時7天開吃。

爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS金馬新春推出11到新品(圖／爭鮮提供）

爭鮮首創「生魚片冷火鍋」！爽吃滿滿鮭魚

爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS即日起至3月2日，結合財運、戀愛、事業、健康四大運勢主題推出11款新品，包括象徵財運的「金運滿滿海膽」、主打戀愛運的「甜甜戀愛草莓鮭」、象徵事業高升的「鮑你高升和牛燒」、代表平安健康的「一帆風順鮭蝦配」，以及甜點「大橘大利」，多汁橘子果肉上層是甜蜜脆口的炙燒焦糖，每一口都甜進心裡，大吉大利旺整年！

爭鮮 PLUS限定話題商品「霧裡尋鮭圍爐鍋」，首創生魚片「冷」火鍋概念，鍋具鋪滿鮭魚刺身與鮭魚卵，打造春節圍爐創意吃法，爭鮮 PLUS限定商品還有「富貴三鮮卷」、「可可福滿鬆餅」、飲品「漫漫桃花開」；爭鮮限定商品則是熱湯麵「鮮味蝦貝麵」，香濃蝦味湯底搭配帆立貝、蝦仁等新鮮海鮮，另個限定商品則是「金鮑喜迎春」。

爭鮮限時7天推出好運盲盒，最大獎為馬年金箔。(圖／爭鮮提供）

爭鮮迴轉壽司及爭鮮 PLUS 2月3日起 限時加碼推出「好運盲盒」，每盤售價 30 元，可直接從迴轉台輕鬆拿取，最大獎有機會抽中「金箔」豪禮，全台門市限量販售，售完為止。

爭鮮迴轉壽司與爭鮮 PLUS 推 出三款春節外帶餐盒。(圖／爭鮮提供）

農曆春節想宅家與親友共享時光，爭鮮迴轉壽司與爭鮮 PLUS 推 出三款春節外帶餐盒，包含滿滿鮮嫩鮭魚的「金驍豪鮮刺身」餐盒、炙燒海味香氣十足的「金 駿炙燒享」餐盒，以及集結鮭魚、鮮蝦、海膽等多款原味海鮮的「金駒鮮味享」餐盒，MAGiC TOUCH 也推出「一馬當鮮．年節餐盒」，將鮭魚、鮪魚、干貝、天使紅蝦、鮑魚、海膽等澎湃海味一次端上桌，以上消費滿 1,000 元即可兌換刮刮卡一張，有機會刮中最大獎 3,000 元餐券。

首推外帶限定「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」，堪稱海鮮珠寶盒(圖／壽司郎提供)

壽司郎「豪滿足奢華海鮮拼盤」開賣。（圖／壽司郎）

壽司郎「海鮮珠寶盒」開賣！

台灣壽司郎2月4日至2月22日隆推出期間限定「豐盛鮨聚」活動，精心打造多款限定壽司與外帶品項；首推外帶限定「壽司郎迎春滿懷感蟹盒」，堪稱海鮮珠寶盒，於醋飯上鋪滿蛋絲和海苔絲，搭配鮭魚卵、松葉蟹肉與紅雪蟹肉，再以大葉和水煮松葉蟹腿肉妝點，層層堆疊出鮮美滋味，呈現餐桌上的奢華饗宴。

「豪滿足奢華海鮮拼盤」精選極上鮪魚搭配滑順鮪魚泥、脂香生鮭魚佐以鮮切鮭魚丁、紅雪蟹肉結合濃郁蟹膏、甜蝦仁配上彈口鯡魚卵，脆甜小黃瓜卷加上爆汁鮭魚卵，整體目不暇給，澎湃又美味。

9款壽司限時19天開吃，包括「鹿兒島縣產紅魽魚」、「炙燒喜知次」、「水煮紅雪蟹」、「日本產大貝柱」、「烏魚子赤蝦」、「鮭魚泥軍艦」、「酥炸瀨戶內海牡蠣」、「炭燒野生紅鮭」和「生鮑魚」，另外，台灣壽司郎再次與日本「森半抹茶」聯名，精選2款抹茶打造「森半抹茶冰淇淋蛋糕」，呈現正統高級抹茶風味。

藏壽司「極盛海味祭」限時7天登場(圖／藏壽司提供）

藏壽司首賣「海中和牛嚴選鮪魚盛合」。(圖／藏壽司提供）

藏壽司「海中和牛的鮪魚大腹」限時7開吃！

藏壽司「極盛海味祭」2月5日起限時7天登場，推出11款新品，首賣「海中和牛嚴選鮪魚盛合」，嚴選鮪魚生魚片、中腹、大腹與鮪魚泥，完美詮釋媲美和牛等級的極致享受，超值又過癮；「滿溢極致鮭魚卵軍艦組」，一次集結三種鮭魚卵風味，分別搭配海膽、大葉與小貝柱，粒粒爆口、鹹香交織。

其它推薦商品包括視覺系焦點「海鮮千層塔」、「炙烤起司蟹風味棒」、「盛的滿滿貝柱握壽司」、「蟹肉半熟蛋軍艦」、「柚香鮭魚卵大生鮮蝦」、「蟹肉鮭魚卵茶碗蒸」、「軟殼蟹天婦羅醬拌烏龍麵（溫）」，以及每日限量隱藏版「炙烤極奢鮪魚腹烏魚子(一貫)」、「韓國辣醬啵啵鮪魚軍艦」，把握時間品嘗極致海味饗宴。

