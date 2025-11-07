爭鮮遭爆「文蛤退餐後又放回迴轉檯」業者否認：並無重新上架

一起發生在爭鮮迴轉壽司的食安爭議事件，近日在社群媒體引發廣泛討論。11月6日，一名女性顧客在台南仁德家樂福店內的爭鮮迴轉壽司用餐時，點選了店家新推出的「塩味文蛤」，售價為一盤3顆40元。當她準備享用時，意外發現其中一顆蛤蜊肉內出現橘色異物。

根據該名消費者在Threads社群平台的描述，她當時使用筷子將蛤蜊裡的橘色物體撥出，確認是一隻小螃蟹後，立即將這盤餐點交給店員處理，明確表示發現螃蟹並要求退掉該餐點。店員接過餐盤後，將其送往廚房處理。然而，約5分鐘後，這名顧客驚訝地發現，同一盤帶有挖洞痕跡和橘色螃蟹的文蛤，竟然再度出現在迴轉台上。

這起事件在網路上迅速發酵，貼文下方湧入大量網友留言。多數民眾對於餐點被退回後又重新上架的情況表達強烈不滿。有網友指出：「你已經用你的筷子挖過了他還放回去繼續轉」，另有人表示：「好噁，噁的部分不是你或螃蟹，是店員怎麼會放回去轉啦」、「當下有發飆一下嗎！這個好令人生氣」。

部分具有相關知識的網友則針對螃蟹本身提供說明，指出這種橘色小螃蟹可能是豆蟹。豆蟹是一種小型螃蟹，主要寄生在牡蠣和其他雙殼綱生物體內。有網友表示：「那個叫豆蟹啦，會出現在生蠔或是貝殼類裡面，是可以吃的，而且超級貴喔！口感很像軟殼蟹，不過放回去真的有點離譜」。根據海洋生物學博士陳銘仁的說法，豆蟹出現在生蠔或貝類並非罕見現象，部分消費者甚至會將其食用，因為豆蟹本身無毒，只是口感可能較差。

面對消費者的質疑與網路輿論壓力，爭鮮迴轉壽司立即發布聲明回應此事。爭鮮表示，文蛤屬於天然野生海鮮，殼內偶爾出現寄生小螃蟹屬於自然現象。公司已再次要求供應商在出貨前加強檢視與篩選程序，同時提醒各門市強化食材檢查，以確保用餐品質。

針對最受爭議的「餐點重新上架」問題，爭鮮特別強調，經過詳細調查與確認，現場並無將回收餐盤重新上架的情況。公司聲明指出，他們始終以顧客的健康與安全為首要任務，進行嚴格的食安把關，致力提供消費者健康無虞的用餐環境，並呼籲消費者安心用餐。

這起事件凸顯了餐飲業在處理顧客投訴與食材品質管控上的重要性。雖然天然海鮮確實可能出現寄生生物的情況，但餐廳在處理退餐流程上的標準作業程序，以及與顧客溝通的透明度，都成為消費者關注的焦點。無論實際情況為何，此事件已對爭鮮品牌形象造成一定影響，也提醒餐飲業者在食品安全管理與顧客服務上需要更加謹慎。

