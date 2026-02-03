爭鮮開運菜單春節添福 399元冷火鍋顛覆傳統

餐飲市場求新求變，為拉高客單價並吸引新客上門，將經典菜單大幅革新。爭鮮今(3)日推出「2026好運壽司菜單」，更首創生魚片冷火鍋「霧裡尋鮭圍爐鍋」。藏壽司菜單新增30元~100元等5個新價位壽司盤，共有17款新價位商品上市，全門市更導入手機點餐，點購60元~90元壽司就能投盤參與扭蛋抽獎。乾杯燒肉將餐點簡化為4種價位帶，提供高CP值燒肉饗宴。

順應春節氣氛，爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS餐廳以財運、戀愛、事業與健康4大運勢主題，打造4款好運壽司與7款期間限定品項。其中「金運滿滿海膽」象徵財運報到、「甜甜戀愛草莓鮭」是愛情登場、「鮑你高升和牛燒」代表事業高升、「一帆風順鮭蝦配」祈求出入平安。每盤價格為60元~100元，打破過去每盤30元的「天花板價」。

廣告 廣告

此外，爭鮮PLUS首次開賣「冷火鍋」，在火鍋容器內鋪滿鮭魚刺身與鮭魚子的「霧裡尋鮭圍爐鍋」，噴著乾冰有如熱氣繚繞，顛覆傳統圍爐概念，單份售價399元。其他還有250元的「富貴三鮮捲」、100元的「可可滿福鬆餅」，爭鮮迴轉壽司門市再推每份售價120元的「鮮味蝦貝麵」，以更精緻的餐點滿足消費者味蕾。

原本主打每盤40元的藏壽司菜單，將在2月5日起大幅更新，新增30元、50元、60元、90元、100元共5個價位的壽司盤。百元餐點有「北海三種盛合」、「醃漬鮪魚中脂佐松露」，90元餐點則有「醃漬生鮭魚脂佐松露」、「海膽中脂海苔包」、「鮪魚大腹」、「炙烤鮪魚大腹」等，新價位商品合計17款。全門市也提供手機點餐，只要點購60元~90元壽司，該盤就能參加手機累積抽獎與投盤，相當於額外增加1次扭蛋機會。

乾杯燒肉居酒屋大膽告別「8點乾杯」指標性活動，強調高CP值燒肉享受，增加超過30道新品，並將店內百款餐點精簡為4大固定價位帶：399元、299元、199元與99元。像是A5日本宮崎和牛沙朗只要399元，厚切牛舌排僅須299元，透過降低和牛門檻，滿足年輕人重視時間效率與性價比的需求。點餐過程也能像逛選物店，饕客可以自由搭配，組合出屬於自己的餐點。

原文出處

延伸閱讀