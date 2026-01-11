爭黨內提名！徐欣瑩新竹首場萬人誓師造勢大會 藍委組「最強戰隊」力挺

記者詹宜庭／台北報導

爭取國民黨新竹縣長提名的立委徐欣瑩今（11日）上午於湖口鄉舉行首場大型造勢誓師大會。儘管寒風冷冽，現場仍湧入上萬名熱情支持者擠爆會場。除了地方民意代表、在地百位村里長現身力挺外，立法院國民黨團更組成「國會最強戰隊」跨縣市馳援，展現徐欣瑩從中央到地方基層的強大號召力。

國民黨團書記長羅智強率領立委王鴻薇、洪孟楷、葛如鈞、翁曉玲、呂玉玲及林倩綺等親自站台。洪孟楷表示，徐欣瑩在黨團面臨罷免攻擊時雪中送炭，展現極致團結，承諾未來徐入主縣府，黨團必傾全力爭取預算，實現「中央地方完美連線」。徐欣瑩具備「專業、能力、戰力」，身為首位衛星測量女博士，是科技新竹最需要的理工縣長。

呂玉玲則以客家話力挺，肯定其推動「零排放」守護霄裡溪環境。王鴻薇更為徐遭受黑函恐嚇抱屈，呼籲鄉親守護正義；葛如鈞則強力背書「沒有新竹就沒有AI，只有徐欣瑩能領航科技新竹」。眾多戰友現身，除了展現未來國會同志將在中央全力的支持徐欣瑩在新竹縣發展所需要的一切資源外，也以行動粉碎過去數月試圖撕裂藍營的抹黑謠言。

前立委林為洲帶頭高喊「唯一支持徐欣瑩」，提醒黨內務必公平公正，唯有經得起檢驗的過程，才能確保初選後國民黨能團結在新竹縣贏得大選。湖口議員陳栢誠、吳菊花、甄克堅及鄉代會副主席翁紹軒亦現身，力證徐欣瑩在中央爭取到185億經費，是不分偏鄉、服務絕不推託的行動派。超過百位各級代表現身力挺，也反映出了徐欣瑩基層實力雄厚以及地方人和的好交情。

徐欣瑩胞弟徐世勳則透露，場地申請過程艱辛，多次遭告知時段已滿，實際察看場地卻空置，呼籲雙方應公平競爭，不要互相為難。徐欣瑩致詞時表示，除了感謝鄉親承受壓力出面支持，也提到自己在本屆中央委員選舉獲全國黨代表肯定，名列前茅。她強調「國家好，新竹才會好」，呼籲鄉親在國民黨最需要溫暖的時刻挺身而出，共同澄清抹黑謠言，守護正道。

針對近期宗教攻擊，她強調自己學習打坐禪定已經快30年，蘋果創辦人的賈伯斯、哈佛醫學院都推崇這種穩定情緒的力量，禪定是風靡全球的減壓及大腦訓練良方。徐欣瑩強調「禪定是心靈的科學，不是迷信的口水」。針對未來新竹縣縣政，她將用「科學的腦」來處理複雜縣政，用「定力的心」來對抗利益誘惑，強調治理新竹靠的是專業與法治，而非政治口水與抹黑攻擊。

面對2026，徐欣瑩指出「竹竹苗連線」與「桃竹竹苗大矽谷」計畫，強調未來將攜手張善政、高虹安、鍾東錦等首長以區域聯合發展的精神，落實AI科技產業、太空產業..等等新產業聚落的發展，打造出AI新時代下的智慧縣政。徐欣瑩強調，她的對手不是同志而是民進黨，新竹縣必須推出能贏過民進黨對手，能促成「藍白合」、且能抵抗司法攻擊的最強戰將。她呼籲鄉親支持「正派、專業」的選擇，讓新竹贏在團結致勝的起手式。

