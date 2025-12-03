爭《身權法》修法30團體上門踢館 衛福部長：最慢下月送立法院 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今（3）日是國際身心障礙者日，不滿《身心障礙者權利保障法》修法延宕，全台超過30個障礙團體喊出夜宿行政院，並赴衛福部陳情，要求儘速修訂身權法，衛福部長石崇良下午親自出大門迎接，閉門會談近二小時後，雙方達成共識，石崇良坦承，身權法修得有比較久，但目前已在行政院審查中，快則這個月、慢則下個月，就會送到立法院，「往前一步就是進步」，衛福部會努力推進進度。

全台障礙團體大串連，下午先到行政院，高喊「制度不健全，沒有自主權」，緊著接奔赴衛福部，提出三大訴求：1.儘速修訂身權法、反歧視、合理調整。2. 確保障礙者在政策中的代表性與決策權。3.建立無障礙與社區支持系統，落實自主生活，讓障礙者生活自主無礙，讓家屬有更多空間生活。

石崇良在會談之後，出面對媒體說明，他表示，大家交換意見之後，主要有幾個共識，首先針對團體關心修法進度，身權法修得的確有比較久，前一次預告之後，收集了很多的意見，業務單位一直在彙整意見，目前已在行政院審查中，到了最後階段，快則這個月、慢則下個月，就會送到立法院。

石崇良說，版本大家有很多意見，無法全部收納，不見得能完全讓大家都滿意，不過，總是到立法院進一步討論，往前一步就是進步，衛福部會努力推進進度。

石崇良指出，第二，針對即將上路的長照3.0，如何跟現有的身障資源整合，衛福部也已有一些腹案了，只是還必須調整整合，過去經驗，有些服務使用彈性不足，形成空有資源但不好用、不合用，這些會再進行跨單位的檢視，盡快提出新的方案，盡快上路。

石崇良強調，修法比較需要時間，但長照3.0十年計畫，這類中長期計畫，比較容易滾動式調整。衛福部也會跟障礙團體建立暢通的溝通管道，讓團體未來不用冒著寒冬陳情，且長照若涉及身障者相關，會邀請身障者共同參與計畫訂定，以達到合用，關照到所有不同的需要，修法也會納入這點，未來要求一定比例的身障者參與。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，過去與政府之間頻繁的開會溝通，但無法有效的溝通，這是第一次接觸石崇良部長，大家坐下來討論，非常感謝部長願意傾聽我們的聲音，身權法已經十幾年沒有大修，現今社會變遷很大，雖然這個工程很大，但有心就可以有好的開始，團體知道不可能今天就解決所有問題，今天採取行動就是因為過去沒有機會跟有決策權的長官有對等討論的機會，希望修法版本可以趕快出行政院、送入立法院。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

