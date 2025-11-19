爭2026新北市長？黃國昌認了「非常想執政」：若男主角非我也不會扯後腿

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19日）下午舉辦「以行動顧台灣主席高峰會談」，會後進行媒體聯訪。對於媒體問及2026地方選舉是否比民調在新北市長推出最強人選？表態有意參選新北市長的黃國昌表示，民眾黨非常想要有地方執政的機會，但他是大局為重的人，「若最後男主角不是我，千萬不要擔心我會扯後腿、袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大力量輔選，因為我們跟選民承諾的，最強團隊帶來最好地方治理。」

廣告 廣告

會後進行媒體聯訪，對於是否比民調在新北市長推出最強人選？黃國昌表示，民眾黨想不想地方執政機會？老實說當然想、非常想，因為在國會中可以看到，現在國會監督是狗吠火車，真的要做事就是要拿到行政權，相信這是大家都懂得的道理，民眾黨是成長茁壯的政黨，希望能有更多好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理，答案當然是肯定的。

黃國昌指出，自己也很早就說過，希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但同時他也說過，「我是一個大局為重的人，當有更高的目標、更高價值、更好的人時，我當然願意支持，這過程中一定有討論，民進黨也一定會見縫插針，向綠委蘇巧慧透過好多管道鼓勵我選到底，她為什麼這樣講，難道我心裡不明白嗎？我當然明白，但還是要回到做這件事的初衷，看的不是小我，還有大我，大我才是人民關心的。」

黃國昌強調，如果最後自己有機會代表在野聯盟選新北市，自己一定全力以赴、使命必達，「但若男主角不是我，千萬不要擔心我會扯後腿、袖手旁觀，我會跳到第一線，用最大力量輔選，因為我們跟選民承諾的，最強團隊帶來最好地方治理。」

更多三立新聞網報導

「鄭黃會」有跟柯文哲談過！黃國昌曝柯談3關鍵詞：他也知道什麼最重要

藍白合作再進一步！黃國昌盼智庫對接「讓台灣看見光明」 鄭麗文答應了

鄭黃會！黃國昌拋「藍白智庫對接」 鄭麗文認：這兩天才找李鴻源討論

「在野領袖對話」今午新莊登場！新北14警到場嚴防滋擾事件

