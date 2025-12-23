爭2026高雄市長門票！賴瑞隆宣布戰略「重大調整」第一步

民進黨高雄市長初選白熱化，綠委賴瑞隆今天表示，將於明年1月4日傍晚在鳳山舉辦首場大型造勢活動。這是他調整選戰策略的重要一步，打破過去以中小型見面會為主的競選模式，顯示選戰白熱化帶來的壓力。

賴瑞隆一大早現身三民區九如路與澄清路口，向通勤朋友問早致意。

民進黨高雄市長初選採4搶1模式，明年1月將以全民調決定人選。有別於其他3位對手陸續舉辦大型造勢，賴瑞隆過去以小型見面會為主要競選方式。他表示，正規劃明年1月4日傍晚舉辦首場大型造勢，後續細節將再對外公布。據了解，造勢地點選在高捷鳳山西站旁議會路空地，時間訂在傍晚5點半，活動主題為「真誠無畏」造勢晚會。值得注意的是，該地點先前陸續有綠委邱議瑩、許智傑舉辦大型造勢活動，吸引數萬支持者力挺，營造勝選氣勢，綠委林岱樺也將於本月27日在該地舉辦造勢活動。

今天一大早，賴瑞隆與高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃敬雅、黃偵琳、洪村銘，前往三民區九如路與澄清路口，向通勤民眾問早致意。這也是高雄市長初選以來，首次有市長參選人利用站路口進行造勢。

賴瑞隆表示，初選最後倒數將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更瞭解自己的施政理念。他說：「我一直都是平常心，市民也愈來愈多人認識我」，過去他在高市府到立委的成績大家都有感受。

賴瑞隆強調，高雄是一座充滿生命力的城市，有著最勤奮、最認真的市民，在各自的崗位上努力付出，撐起整座城市的運轉。他承諾，將帶著10年市府政務官、10年優秀立委的成績，持續秉持初心、全力以赴，深入社區、街頭與日常生活的各個角落，用行動爭取支持，一步一腳印為高雄打拚，讓城市一天比一天更好。賴瑞隆說，2026年將至，他會以「真誠無畏」的態度穩健前行，與市民朋友站在一起迎接曙光，共同迎向屬於高雄的嶄新未來。

