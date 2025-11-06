爵士大樂隊巡演 花蓮偏鄉師生跟著一起搖擺

師生與社區民眾一同聆賞

推廣爵士音樂，在文化部與教育部支持下，臺北爵士大樂隊今（6）日起一連三天，在花蓮巡演，首站來到花蓮縣立富北國中，除了校內師生與社區民眾，鄰近的東竹國小也一起參與，聆聽音樂外，也在樂曲解說中，深度認識爵士樂。



身為韓團BOYNEXTDOOR的粉絲，八年級的怡嘉說，爵士樂與她偶像的曲風很不一樣，但節奏很輕快，在這場音樂會後，也讓她想要嘗試學習不一樣的樂器。



臺北爵士大樂隊長期深耕音樂教育，在大臺北地區巡演，這次是首度踏出臺北、來到花蓮，而且還是「整團出動」，就是希望將在臺北的演出，原封不動，帶到花蓮，讓孩子們接觸「沒有城鄉差距」的音樂饗宴。

富北國中校長胡智翔表示，學校學生人數不多，很難發展大型管弦樂團，孩子們接觸到的音樂，除了合唱，就是烏克麗麗或直笛，透過這次演出，學生們不僅可以看見不一樣的樂器，也能聆賞不同的曲風，是很難得的體驗。



臺北爵士大樂隊花蓮巡演，今（6）日在富北國中之後，緊接著晚上前往富里國小，明（7）日上午10:00則前往卓溪國小，終場在8日晚間5點在壽豐國小演出，歡迎社區民眾一同前往聆聽。