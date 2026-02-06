爵士遇上街頭嘻哈 美國靈魂樂團Butcher Brown首度訪台

爵士靈魂樂團Butcher Brown將於2月28日在Billboard Live TAIPEI演出。（Billboard Live TAIPEI提供）

美國維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）爵士靈魂樂團Butcher Brown即將來台，受邀於台北信義區知名表演場地Billboard Live TAIPEI演出，時間訂於2月28日。5人編制的Butcher Brown將帶來橫跨爵士、Hip-Hop、Funk與Soul的現場音樂，為台灣樂迷打造一場文化與節奏交織的音樂盛宴。

里奇蒙距離紐約西南約五小時車程，是一座節奏緩慢但充滿人情味的小城市。正是這座城市的氛圍，孕育了Butcher Brown獨特的音樂風格。2025年3月，他們發行全新專輯《Letters From The Atlantic》，以更內斂、層次分明的聲音，帶領聽眾展開從維吉尼亞海岸到歐洲城市的跨地域音樂旅程。

廣告 廣告

專輯保留爵士即興精神，同時融合Hip-Hop節奏感，並揉合Funk、R&B、Soul、Bossa Nova與House元素，形成他們自創的「Solar Music」風格。在舞台上，Butcher Brown展現自在的演奏節奏，既有深厚老靈魂氣息，又帶街頭嘻哈時尚感，成員間的即興互動更是他們音樂魅力的重要特色。

Butcher Brown曾登上NPR（美國國家公共廣播電台）指標性企劃Tiny Desk Concert，開場曲〈No Way Around It〉便迅速抓住觀眾目光，現場氛圍輕鬆卻充滿能量。本次台北演出成員包含鼓手Corey Fonville、貝斯手Andrew Randazzo、小號／薩克斯風／MC Marcus “Tennishu” Tenney、吉他手Morgan Burrs，以及鍵盤手Sam Fribush（將替代原成員DJ Harrison出演），跨越1萬2,700公里，將這封寫給世界的音樂情書親手送到台灣。

更多鏡週刊報導

丁寧劉修甫再續前緣 《深夜小狗神祕習題》演繹自閉症天才少年的心靈旅程

閃電移籍老牌經紀公司 暗黑女神「河北彩花」回來了

嫁入豪門就是殺很大 《弒婚遊戲：2度開局》嘲諷為富不仁