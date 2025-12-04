「爵」響國際！台鋼科大卓玉芳奪洲際盃音樂冠軍 以琴聲征服評審

▲卓玉芳同學演奏《星空的鋼琴手》曲目

「爵」代風華 台鋼科大卓玉芳榮獲洲際盃音樂冠軍

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】休閒運動管理系三年級學生卓玉芳同學，日前參加2025年洲際盃音樂大賽，憑藉精湛的琴藝與穩健的台風，在競爭激烈的爵士鋼琴組脫穎而出，勇奪第一名的最高榮譽。卓同學以其對理查·克萊德曼經典作品《星空的鋼琴手》的獨到詮釋，獲得評審高度肯定，消息傳回學校，全校師生同感驕傲與殊榮。

洲際盃音樂大賽秉持「倡導音樂教育，切磋音樂造詣，發掘音樂人才」的宗旨，致力於提供國內外音樂學習者專業的展演舞台。卓玉芳同學此次榮獲洲際盃冠軍，不僅彰顯個人在音樂領域的傑出天賦與長期努力，更是台鋼科大推動適性教育、鼓勵學生多元發展的具體展現。

卓玉芳同學亦為學校的特殊教育學生，自幼即展現出優異的專注力及高度音樂性，擅長大提琴及鋼琴，在家人悉心陪伴與啟發下，深耕音樂領域多年，並始終透過音樂帶給聽眾及自身無窮的喜悅。此次獲獎，再次印證了潛能無限，只要給予適當的環境與支持，每位學生都能在各自的舞台上發光發熱。

身心健康中心巫珍宜主任表示台鋼科技大學始終秉持關懷與支持的教育態度，陪伴校內所有學生，特別是特殊教育學生，逐步學習與成長，亦期勉學生們在這個友善有愛的校園環境裡，能夠突破個人限制，不斷發掘自身潛能，並持續朝向未來邁進。

台鋼科大將持續投入資源，打造一個兼具專業培育與人文關懷的優質校園，鼓勵所有學生勇敢追夢，在國際舞台上持續為校、為國爭光。（圖╱台鋼科大提供）