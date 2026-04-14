父不養家還家暴、威脅同歸於盡 苗栗男判「不必養父」

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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗1名男子出生後，其父不僅沉迷賭博未盡教養責任，更曾毆打妻子、揚言引爆瓦斯桶要全家「同歸於盡」，離婚後甚至冷血嗆聲「死活跟我沒關係！」；男子近期向法院聲請免除或減輕扶養義務，苗栗地院法官審理後，認定其父當年未盡義務情節重大，裁定免除男子的扶養義務。

男子主張，生父從他出生起就沉迷賭博，從未支付過任何扶養費，甚至曾對母親暴力相向，威脅要引爆瓦斯全家同歸於盡。父母離婚後，生父甚至打電話冷嗆男子並非其父親生，「死活跟我沒關係」，幾十年來未曾謀面，形同陌路。

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男子的母親出庭證實，當年因家暴聲請保護令後分居離婚，在孩子成年之前，前夫連一通電話都沒打過。而這名年近6旬的父親則透過書面表示「未曾扶養過兒子、不想出庭」。

法官調查發現，男子生父雖未達法定退休年齡，但近年來確實沒有所得及財產，生活無以為繼；然而，男子生父自男子幼年起就未承擔保護教養責任，離婚後更口出惡言斷絕親情，若如今要求男子負擔扶養義務，顯失公平，因此裁定准許免除男子的扶養義務。

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