父停車未熄火！11歲女兒跨坐誤觸油門衝撞攤位

3號下午3點40分，在花蓮豐濱的三民路上，一名父親騎機車載11歲的女兒出門買飯，他沒將車子熄火，就進入店家，女兒想坐回機車上等爸爸，卻不小心誤觸油門，導致整台機車衝撞到對向車道的雞排攤，女兒臉部擦挫傷，送醫治療。

一名穿著白色外套的女子，跨上機車後，就直接衝撞到對向攤位，撞擊過後，車殼零件噴飛，現場狀況也讓路人，回過頭看了一眼。

3號下午3點40分左右，在花蓮豐濱的三民路上，一名44歲的父親，騎著機車載著11歲的女兒出門買午餐，到店門口後，父親沒將機車熄火，直接進入店內，女兒在等爸爸的途中，想跨坐回機車上，卻誤觸到了油門，導致整台機車衝向對向雞排攤。

鳳林分局豐濱所所長陳紀光：「車上孩童不慎誤觸油門，導致機車突然向前滑行，並撞擊雞排攤位。」

衝撞過後，女童臉部受到擦挫傷，意識清楚立即送往醫院救治，好在當時雞排攤沒有營業，也沒有造成更多人員受傷，至於事故原因警方還在釐清。

