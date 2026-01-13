父偷襲亂摸喊：太久沒碰有反應 女兒拿酒精狂噴自己

一名17歲少女在家中客廳休息時，被父親假借拿菸之名伸手觸碰她胸部。（示意圖／翻攝自Pexels）





2025年4月，一名17歲少女小花（化名）在家中客廳休息時，父親阿明（化名）假借拿菸之名伸手觸碰她胸部，事後還說：「太久沒碰女人了會有反應」。少女憤而提告，父親的下場也隨後曝光。

父親向女兒大伸狼爪

根據判決書，事發當天，小花坐在客廳玩手機，阿明從房間走出來，準備向她拿手上的菸，但小花不讓阿明拿，阿明竟直接抓她的胸部，抓的過程約2、3秒。當時小花隨即對阿明飆出髒話並喊「你有病喔，抓XX」，沒想到阿明在走回他房間的路上竟說，太久沒碰女人了會有反應。整個過程被小花的小姑姑小美（化名）撞見，並要小花向母親告知。

案件經台北地方法院審理時，阿明否認有性騷擾犯行，並辯稱：「我是不小心碰到小花之胸部，並非故意抓揉小花之胸部。」不過，小美於警詢時證稱：她聽聞小花大叫後朝阿明怒斥：「你在幹嘛！」她轉頭看向小花發現阿明的手從小花胸部位置抽離，阿明當下未回應，隨後便走回自己房間並說：「…有反應」。

小美表示，她只清楚聽見「有反應」兩字，小花立馬拿起酒精朝自己身上噴灑，她告訴小花先不要噴酒精，避免後續報案警方採證困難。小花的母親於警詢時也證稱，小花事發當下透過LINE跟她說她突然被阿明抓胸部。

對此，法官審酌阿明為滿足己身慾望而犯行，欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，更造成小花心理傷害，使遭冒犯之小花蒙受陰影，且阿明為小花之父，未善盡為人父親躬先表率之責，竟故意觸摸小花胸部，所為實屬不該，應予非難。

法官也衡酌阿明否認犯行之犯後態度，復考量阿明除本案外，尚有公共危險之前案紀錄，素行非佳；暨阿明自述國中肄業之智識程度，從事瓦斯行搬運工，每月收入約3萬元，離婚，須扶養1名未成年子女之家庭經濟狀況等一切情狀，判處其犯有成年人故意對少年犯性騷擾罪，判有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

