父債子還？便當店遭碰瓷、潑黑水 討債鬧事

男子提著水溝汙水，直接往便當店裡潑灑。（圖／東森新聞）





雲林虎尾林森路上一間便當店，6日凌晨6點多被人潑水溝汙水，10點多又遭人惡意碰瓷。原來是因為業者父親過去經營養殖業失敗，欠下600多萬債款就跑路。債主找不到人，矛頭就轉向開便當店的兒子，不只灑傳單、潑汙水，還趁業者外出送便當時多次騷擾阻攔，幾乎天天都上門鬧事，讓店家生意大受影響，也成為當地治安隱憂。

討債男子vs.便當店業者vs.其他店員：「你打我喔，（我這裡有監視器），你打我欸，你敢打我，很大膽欸，（叫警察來），XX啦，現在是怎樣，錄怎樣啦，（報警報警報警），報啦 。」

廣告 廣告

6日早上10點多，白色貨車臨停路邊，黑衣男子刻意往車頭靠近，駕駛才開門。男子湊上前假摔倒地，雙方爆發激烈衝突，而背後其實是多年的債務糾紛。

討債男子vs.便當店業者vs.其他店員：「你撞到了欸，『不要這樣子，你不要這樣啦』，（蛤撞到可以這樣嗎），你撞到了欸，『叫警察來』，怎樣，怎樣。」

這間便當店位在雲林虎尾林森路上，是已經開了10幾年的老字號。2024年7月30日，顧客排隊買便當，男子提著水溝汙水，直接往店裡潑灑；2024年11月5日，半夜把店家鐵捲門機車全都貼滿「欠錢還錢」的傳單；今年1月28日，疑似同一群人再上門，抱著大疊傳單狂灑，邊丟邊喊「快還錢」。這樣的騷擾已經持續兩年多，幾乎天天上門。

便當店業者：「也有提起告訴，可是檢察官也是判他無罪，反而他就是近年來，他又一樣的手法，造成我心裡非常恐慌。」

業者表示，爸爸原本從事養殖業，不幸經營失敗，欠下600多萬債款。父親負債後就跑路，家人親戚全都聯繫不上。便當店業者：「爸爸四年前還有聯絡，四年後已經聯絡不上。」

已經跟父親失聯多年，但債主討不到錢，矛頭就轉向開店的兒子，讓他苦不堪言，就算報警走法律程序，問題到現在還是解決不了。

律師黃立夫：「父債子償，在現代法律幾乎不存在，除非你有當保證人、共同借款人、繼承債務且沒有拋棄繼承，否則父母的債務不會變成子女的責任。」

老闆無奈，只要一開店，對方就天天上門，各種鬧事行為，多次差點波及無辜民眾，從討債演變成地方的治安隱憂。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

幸災樂禍！男見友遭逮開視訊嘲笑也被抓持毒

9惡煞討債開2車「攔截強押」 一家3口當街遭擄

捨命助警中彈！苗栗市長慰問砍人案英雄 驚喜發現是同梯

