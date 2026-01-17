父反對她做菜！《黑白大廚2》正妹主廚遭狠砸菸灰缸 滿臉血離家

娛樂中心／蔡佩伶報導

金姬銀從事料理曾遭父親反對。（圖／翻攝自IG）

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰 2》雖然在本月13日迎來最終回，但話題度不減，尤其是廚師陣容備受討論，其中「白湯匙」陣營的金姬銀近日在接受專訪時，罕見透露父親相當反對她從事料理，甚至在一次爭執拿煙灰缸砸傷她。

金姬銀日前登上YouTube頻道《Striker chef》表示自己的家庭三代都是做藝術，起初因為喜愛親手創作，所以在父親的建議下就讀陶藝相關的科系，但最終她在藝術這條路找不到熱情，最終改朝料理方向前進，豈料，金姬銀的決定遭到父親嚴厲反對。

金姬銀指出有次父女起衝突時，父親竟失控朝她丟菸灰缸，導致她的臉蛋被碎片劃傷，當場血流不止，最後，金姬銀選擇離家闖蕩，如今也跟老公一起開韓式餐廳，成功在料理界站穩地位。

金姬銀目前和老公一同開韓式餐廳。（圖／翻攝自IG）

