父喪後共赴餐敘竟成永別！桃園婦逆向猛撞砂石車 4親友斷魂路口
桃園市新屋區中山西路二段今（10日）中午發生重大死亡車禍。1輛由60歲李姓女子駕駛的自小客車，行經事故路段時突然逆向駛入對向車道，與36歲胡姓男子駕駛的砂石車迎面對撞，猛烈撞擊造成自小客車嚴重變形，車內多人受困。事故共造成4人死亡、2人受傷，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
警方調查指出，李女當時駕駛自小客車沿中山西路二段直行，不明原因突然逆向行駛，隨即撞上對向正常行駛的砂石車。由於撞擊力道驚人，李女當場死亡，車上74歲李姓女子、65歲李姓男子及64歲張姓女子一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；61歲楊姓女子則受有肋骨骨折等傷勢，暫無生命危險。砂石車駕駛胡男也受輕傷，經酒測後酒測值為0。
據了解，死傷者均為親友關係，當天上午剛參加完李女父親的告別式，一行人原本相約前往餐廳用餐，未料行駛至距離餐廳約700公尺處時發生意外，讓原本送別親人的行程，瞬間演變成另一場人倫悲劇。
事故發生後，網路流傳的行車紀錄器畫面顯示，白色自小客車行駛過程中突然偏離原車道並駛入對向車道，疑似有逆向超車情形，而對向砂石車當時正正常行駛，雙方在短短數秒內迎面撞上。碰撞後，自小客車再衝向路旁民宅，砂石車則失控衝入一旁稻田。
值得注意的是，事故發生當下，李女配戴的Apple Watch啟動車禍偵測功能，自動向警消通報求救。桃園市消防局於上午11時58分接獲報案後，立即派遣38名消防人員、5輛消防車及12輛救護車趕赴現場救援。消防人員抵達時發現自小客車嚴重扭曲變形，立即使用破壞器材進行救援，並將傷者送醫搶救，但最終仍造成4死2傷的重大傷亡。
警方表示，目前已調閱相關監視器及行車紀錄器畫面，至於李女為何突然逆向行駛，是否與天候、身體狀況或其他因素有關，仍有待進一步調查釐清。
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