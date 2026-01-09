父喪後男友突求婚！「1理由」她看清背後算計 斬斷七年情絲





一名女網友表示，交往多年的男友不願共同買房，在她父親生病時也沒陪伴，但父親過世後，男友卻突然積極問「何時結婚」，還想搬到她買的房子「省房租」，讓她心寒提分手。



該名女網友在論壇Dcard上分享自己和前男友從交往到分手的始末。她表示，自己是單親家庭的孩子，和父親相依為命。和前男友交往約七年，兩人都在金融業工作，收入不錯且穩定。之前她曾表示自己嚮往結婚共組家庭，男友卻態度消極，只是以「再等等」帶過。一年前家中有親戚因為要移民，願意以低於市價5折的超優惠價格將一棟地點很好的中古透天厝賣給她，她心動之餘，也想找男友一起合資買房，但對方卻以「房貸壓力太大」拒絕，回她「要買自己買」。

廣告 廣告

▼原PO表示自己原以為會和交往多年的對象步入婚姻，卻從父親生病和過世的過程中發現對方自私的一面之後，決定分手。（示意圖／取自Pexels）



所幸在父親支持她的決定，因此她獨自買下該棟透天厝，和父親一同居住。但不久後父親就病倒，為了照顧生病的父親，她經常奔波於醫院與公司間，蠟燭兩頭燒。在身心俱疲的時候，男友卻沒伸出援手，也沒有給予情感上的支持。更讓她感到寒心的是，父親病逝後的頭七那天，她希望男友陪伴自己，男友卻以「讓你專心陪爸爸」為由拒絕了。而事後她得知，男友當晚其實是要去參加公司聚餐，還續攤至凌晨。

▼原PO表示，男友不願一起買房，父親頭七也沒有陪伴她，之後卻積極問「何時結婚」，讓她看清男友的自私和算計，決定分手。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

更讓她錯愕的是，父親離世不久，原本對結婚消極的男友態度竟大轉變，主動問她：「要不要開始籌備婚禮？」當她詢問原因時，男友毫不掩飾地回答：「因為你爸過世了，你一個人住這麼大房子太寂寞，我搬過來住能省一筆房貸！」更令她無法接受的是，當她試探問男友，房產是否也要登記在他名下時，男友一副理所當然的態度：「當然要！我是未來孩子的爸爸，這很合理。」 這番話讓她徹底看輕男友的自私和冷漠，也才恍然大悟，這七年來男友不是不想結婚，而是在仔細計算如何用最低成本「收割」她的房產與單身遺產，這番領悟讓她難以置信，也因此提出分手。

這則貼文引起廣大共鳴，網友紛紛留言：「爸爸在天之靈保佑，用最後一份禮物幫妳看清這隻寄生蟲」、「這男人不是蠢，是壞到骨子裡，把妳的哀慟當成他的紅利」、「在金融界工作，果然算盤打得比誰都精，只是沒算到妳會清醒。」

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



準備結婚買1300萬新房！ 女友出300萬喊一起掛名 他傻了：快樂不起來

極品男友「月薪15萬全AA制」 她果斷逃婚：這輩子最正確決定

男友邀同居「酌收3千當房租」 網見一句話勸退：小心媽寶